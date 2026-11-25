Чтобы не становиться жертвами маркетинга и не скупать все подряд на распродажах, надо регулярно проводить инвентаризацию своих вещей, структурировать потребности и уделять время встречам с друзьями и развлечениям, чтобы получать дополнительные положительные эмоции, объяснила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Почти половина (47%) опрошенных россиян в период распродаж покупают вещи, которые им были не нужны, а 41% респондентов тратит в это время больше запланированного. Треть опрошенных хотя бы раз приобретала вещи неподходящего размера или цвета только из-за скидки, а каждый пятый покупал по этой причине вещь, которая у него уже есть. Такими данными поделилась «Лента.ру» со ссылкой на исследование. Чтобы закрыть образовавшуюся после этого финансовую брешь 21% россиян отправлялся в ломбард за займом под залог, 6% отдавали вещи в скупку. При этом большинство (38%) опрошенных возвращались в строй благодаря отказу от расходов на кафе, рестораны и доставку, а 29% — на развлечения.