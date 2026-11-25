Разобрать закрома: Психолог раскрыла, как не пойти «по миру» из-за распродаж
Если безудержный шопоголизм приводит к хроническим задолженностям, это может указывать на зависимость, заявила НСН психолог Наталья Панфилова.
Чтобы не становиться жертвами маркетинга и не скупать все подряд на распродажах, надо регулярно проводить инвентаризацию своих вещей, структурировать потребности и уделять время встречам с друзьями и развлечениям, чтобы получать дополнительные положительные эмоции, объяснила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Почти половина (47%) опрошенных россиян в период распродаж покупают вещи, которые им были не нужны, а 41% респондентов тратит в это время больше запланированного. Треть опрошенных хотя бы раз приобретала вещи неподходящего размера или цвета только из-за скидки, а каждый пятый покупал по этой причине вещь, которая у него уже есть. Такими данными поделилась «Лента.ру» со ссылкой на исследование. Чтобы закрыть образовавшуюся после этого финансовую брешь 21% россиян отправлялся в ломбард за займом под залог, 6% отдавали вещи в скупку. При этом большинство (38%) опрошенных возвращались в строй благодаря отказу от расходов на кафе, рестораны и доставку, а 29% — на развлечения.
Панфилова отметила, что современная жизнь постоянно толкает людей на обновления, а немотивированные покупки приносят сиюминутные положительные эмоции, однако есть действенные методики, которые помогают удержаться от импульсивных трат.
«Самый простой способ избежать спонтанных покупок — это планировать разборы закромов. Посмотреть, что у тебя есть, чего не хватает. Если что-то лишнее, то можно попробовать от этого избавиться. Это занимает и время, и добавляет интерес, продастся эта вещь или не продастся, что поможет не бежать и не вестись на скидки и не хватать то, что не нужно. Вырабатывается привычка: меняется сезон, и человек делает плановый осмотр всего того, что у него есть, как в бухгалтерии, подводя квартальный итог. Еще одна интересная история: покупки должны соответствовать образу жизни. Если твой образ жизни в ближайшее время не меняется, тогда разборы гардеробов, пересмотр того, что у есть, внутренне структурирует и направляет в определенном направлении. Может быть, тебе нужно купить тумбочку или зеркало поменять, и ты не просто идешь в магазин поглазеть и покупаешь то, что тебе понравилось. Плановые походы в музей, в кино, встречи с друзьями — целенаправленные, а не через магазин — это тоже некая профилактика через положительные эмоции, чтобы не бежать в магазин и не радовать себя в моменте хоть чем-нибудь. Вот эта связка очень хорошо работает», — посоветовала психолог.
Собеседница НСН добавила, что неумеренный шопоголизм может свидетельствовать о наличии зависимости, в таком случае необходимо обратить внимание, как он влияет на качество жизни и общение с окружающими.
«Есть разные зависимости, и все они связаны с получением положительных эмоций "здесь и сейчас" через что-то конкретное: поиграл в игрушку, или побежал в магазин и что-то себе купил, туда же относятся соцсети, записи рилсов и все остальное. Современные мужчины тоже довольно часто страдают шопоголизмом. Они могут скупать ручки, часы. Критерии того, что это ненормально, многогранные, начиная от друзей-родственников, которые тебя потеряли, потому что ты пропадаешь в торговых центрах. Или друзья непрозрачно намекают, что очередная шуба, шапка тебе не нужна. Говорят: мы тебя редко видим, и каждый раз встречаем в новой шапке, в новых ботинках, с новым девайсом, тебе зачем это в таких количествах? Еще один критерий, если человек понимает, что это реально мешает его бюджету, у него хронические задолженности даже при достаточно высокой зарплате, ему катастрофически не хватает времени на какие-то необходимые вещи, например, уборку, потому что он много времени проводит за своей зависимостью, это знак того, что есть проблема», — рассказала психолог.
Ранее гипнотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов сообщал НСН, что распознать зависимость от шоппинга можно, если удовольствие начинает приносить сам процесс покупки.
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