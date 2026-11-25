Выступая на XXV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, он уточнил, что подавляющее большинство нарушений - это заключение договоров без проверки наличия самозапрета.

«949 тысяч нарушений заключения договоров произошло без проверки самозапрета и 2,8 тысячи договоров было заключено при его наличии», - сообщил Кочетков.

Ранее в Объединенном Кредитном Бюро рассказали «Радиоточке НСН», что почти 15 тысяч россиян некорректно установили статус самозапрета на кредиты.

