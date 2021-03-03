Маленькая, но не победоносная. На Украине заговорили о войне за Крым

Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». «Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма», — заявила она в эфире телеканала «Прямой», владельцем которого недавно стали структуры экс-президента Петра Порошенко.

По мнению Черновол, необходимо дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

Первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук накануне заявлял НСН, что Киев предлагал обсуждать вопрос возвращения полуострова в формате «Крымской платформы». Участники международной площадки до сих пор не определены, однако известно, что к переговорам могут подключить Турцию.

«Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским. Есть на это и реакция [пресс-секретаря Владимира Путина] Дмитрия Пескова. 23 августа будет презентация этой «Крымской платформы». Давайте посмотрим, как пойдут дела дальше? Но предсказывать что-то или закрывать глаза на то, что происходит, наверное, не надо», - заключил собеседник НСН.

Ранее члены партии «Слуга народа» обсуждали идеи мгновенного призыва резервистов на службу без объявления мобилизации в случае возобновления боевых действий в Донбассе.

Бывший премьер-министр ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что при всеобщей мобилизации на Украине все мужчины призывного возраста сразу же сбегут из страны.

«Когда на Украине объявляется что-то похожее, как показывает практика, значительная часть мужского населения Украины тут же делает ноги из Украины куда подальше. Поэтому население просто разбежится. Возможно, придется бабок с косами призывать президенту Зеленскому на защиту своего трона покосившегося», - отметил он.

Вместе с тем Бородай заявил, что Украина вынуждена демонстрировать подготовку к наступлению в Донбассе, так как Зеленский находится «в тупике».

«Зеленский понимает, что ему не помешала бы маленькая победоносная война. Но вопрос, удастся ли ему победоносная война. Мы, русские добровольцы, это прекрасно понимаем. Мы тоже готовимся», - заключил собеседник НСН.