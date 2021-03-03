Маленькая, но не победоносная. На Украине заговорили о войне за Крым
В России считают подобные заявления свидетельством полной деградации украинского общества.
Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». «Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма», — заявила она в эфире телеканала «Прямой», владельцем которого недавно стали структуры экс-президента Петра Порошенко.
По мнению Черновол, необходимо дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности».
Первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук накануне заявлял НСН, что Киев предлагал обсуждать вопрос возвращения полуострова в формате «Крымской платформы». Участники международной площадки до сих пор не определены, однако известно, что к переговорам могут подключить Турцию.
«Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским. Есть на это и реакция [пресс-секретаря Владимира Путина] Дмитрия Пескова. 23 августа будет презентация этой «Крымской платформы». Давайте посмотрим, как пойдут дела дальше? Но предсказывать что-то или закрывать глаза на то, что происходит, наверное, не надо», - заключил собеседник НСН.
Ранее члены партии «Слуга народа» обсуждали идеи мгновенного призыва резервистов на службу без объявления мобилизации в случае возобновления боевых действий в Донбассе.
Бывший премьер-министр ДНР, ныне руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что при всеобщей мобилизации на Украине все мужчины призывного возраста сразу же сбегут из страны.
«Когда на Украине объявляется что-то похожее, как показывает практика, значительная часть мужского населения Украины тут же делает ноги из Украины куда подальше. Поэтому население просто разбежится. Возможно, придется бабок с косами призывать президенту Зеленскому на защиту своего трона покосившегося», - отметил он.
Вместе с тем Бородай заявил, что Украина вынуждена демонстрировать подготовку к наступлению в Донбассе, так как Зеленский находится «в тупике».
«Зеленский понимает, что ему не помешала бы маленькая победоносная война. Но вопрос, удастся ли ему победоносная война. Мы, русские добровольцы, это прекрасно понимаем. Мы тоже готовимся», - заключил собеседник НСН.
Украине следует более активно отстаивать свои интересы в отношении Крыма и Донбасса, а также иметь не только оборонительный план, но и свою «стратегию атаки», заявлял в эфире украинского ТВ киевский политолог Зиновий Свереда. По его убеждению, Украине следует принимать превентивные меры, как делают «великие державы» - вплоть до того, чтобы взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту Перл-Харбор.
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН назвал подобные заявления свидетельством оторванности украинского общества от реальности.
«Это говорит о полной деградации украинского общества, включая этого так называемого социального экономиста, который говорит о глобальных военных целях. Они уже потеряли чувство реальности. Украина – это страна, которая уже, как говорится, дошла до ручки, при этом они не понимают, что это плачевное состояние Украины связано прежде всего с той политикой, которое украинского государство проводило все годы независимости. Это была прежде всего борьба со всем русским, российским на территории Украины. Они считали, что если вытеснят всё российское с территории страны, то Украина станет цивилизованным, демократическим, европейским, процветающим государством, а получилось наоборот», - отметил он.
По мнению Цекова, Керченский мост защищен очень хорошо. Политик уверен, что угрозы Киева не сбудутся: любые военные действия против России приведут к исчезновению Украины как государства, заявил сенатор.
Вместе с тем неделей ранее в ДНР сообщали о наращивании Украиной группировки войск на линии соприкосновения в Донбассе. По данным оборонного ведомства самопровозглашённой республики, украинская армия перебросила более 50 единиц бронетехники и артиллерийские орудия к линии фронта. По имеющейся информации, в Донбасс были стянуты не менее 12 танков Т-72 из состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которые в данный момент находятся на железнодорожной станции в Константиновке.
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