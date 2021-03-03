«Подтянули танки и авиацию». Стрелков назвал сроки наступления ВСУ в Донбассе

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью «Радиоточке НСН» подтвердил наращивание Украиной вооруженных сил на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что Украина готовится к серьезному наступлению на Донбассе. Он заявил, что после того, как пройдет сезонная непогода, Киев предпримет активные боевые действия.

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«Они оттуда никогда и не уходили в течение семи лет. Сейчас туда перебрасываются дополнительные силы – танки, артиллерия, авиация подтянута ближе. В районе Авдеевки развернулся дивизион ПВО, который находился до этого в тылу. Высота поражения у него относительно маловысотная, но достаточная, чтобы прикрыть от фронтовой авиации. Практически из всех районов идут сообщения, что Украина с юга на север подтягивает массу тяжелой артиллерии, танков, боевых машин, пехоты. Переброска идет как по железнодорожным артериям, так и по обычным дорогам. Подготовка идет на глазах. Выльется ли это в наступление или нет, я не знаю. Но вероятность эта очень высока. Я полагаю, что это может начаться после периода распутицы, примерно в первой декаде апреля», - заявил он.
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Ранее в ДНР сообщали о наращивании Украиной группировки войск на линии соприкосновения в Донбассе. По данным оборонного ведомства самопровозглашенной республики, украинская армия перебросила более 50 единиц бронетехники и артиллерийские орудия к линии фронта.

По имеющейся информации, в Донбасс были стянуты не менее 12 танков Т-72 из состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которые в данный момент находятся на железнодорожной станции в Константиновке.

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ФОТО: Ополченцы ДНР. ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеИгорь СтрелковУкраина
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