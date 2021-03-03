«Подтянули танки и авиацию». Стрелков назвал сроки наступления ВСУ в Донбассе

Ранее в ДНР сообщали о наращивании Украиной группировки войск на линии соприкосновения в Донбассе. По данным оборонного ведомства самопровозглашенной республики, украинская армия перебросила более 50 единиц бронетехники и артиллерийские орудия к линии фронта.

По имеющейся информации, в Донбасс были стянуты не менее 12 танков Т-72 из состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которые в данный момент находятся на железнодорожной станции в Константиновке.