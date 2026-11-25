Согласно документу, право на зачисление в вуз без вступительных будет предоставляться только победителям олимпиад. Призёры могут быть приравнены к абитуриентам с максимальным баллом ЕГЭ по профильному предмету либо с успешным прохождением дополнительных вступительных испытаний профильной, творческой или профессиональной направленности.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Поправки будут распространяться на олимпиады, проводимые начиная с 2026/27 учебного года.

Отмечается, что для победителей и призёров олимпиад, которые состоялись до 2025/26 учебного года включительно, в течение четырёх лет после года проведения состязаний будет сохранён прежний порядок поступления.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что 100 баллов за экзамен — это не такая плохая льгота для призеров олимпиад.

