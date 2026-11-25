Госдума изменила правила поступления в вузы для призеров олимпиад
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который меняет порядок поступления в высшие учебные заведения для участников школьных олимпиад. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, право на зачисление в вуз без вступительных будет предоставляться только победителям олимпиад. Призёры могут быть приравнены к абитуриентам с максимальным баллом ЕГЭ по профильному предмету либо с успешным прохождением дополнительных вступительных испытаний профильной, творческой или профессиональной направленности.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Поправки будут распространяться на олимпиады, проводимые начиная с 2026/27 учебного года.
Отмечается, что для победителей и призёров олимпиад, которые состоялись до 2025/26 учебного года включительно, в течение четырёх лет после года проведения состязаний будет сохранён прежний порядок поступления.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин заявил «Радиоточке НСН», что 100 баллов за экзамен — это не такая плохая льгота для призеров олимпиад.
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