В РСТ выступили за пересмотр механизма взимания туристического налога
При рентабельности гостиничного бизнеса на уровне 20% туристический налог в размере 5% при неизменных ценах и расходах сокращает прибыль предприятия на 25%, сказал НСН Илья Уманский.
В первую очередь в туристическом налоге заинтересованы муниципалитеты, которые получают дополнительный источник доходов, сказал в эфире НСН президент РСТ Илья Уманский.
Туристический налог введут в Уфе с 2027 года. Его будут выплачивать гостиницы и отели, ставка составит 3% в 2027 году, 4% в 2028 и 5% с 2029. Уманский отметил, что бизнесу бы хотелось, чтобы существовала прямая связь между объемом собираемого налога и инвестициями муниципалитетов в развитие туризма.
«С точки зрения пополнения муниципальных бюджетов терналог, безусловно, работает. Однако с точки зрения развития туризма его эффективность пока оценить сложно. Одна из ключевых проблем заключается в том, что средства от туристического налога не имеют обязательного целевого назначения. Муниципалитеты самостоятельно определяют, на что их расходовать. При этом бизнес, который обеспечивает эти налоговые поступления, не всегда видит результат в виде развития туристической инфраструктуры. Нам хотелось бы, чтобы существовала прямая связь между объемом собираемого налога и инвестициями муниципалитетов в развитие туризма. Это сделало бы сам налог более понятным и для бизнеса, и для туристов. В первую очередь в этом налоге заинтересованы муниципалитеты, которые получают дополнительный источник доходов. Гостиничный бизнес достаточно критически относится к действующему механизму налогообложения. В мировой практике туристический налог, как правило, является дополнительным платежом туриста, а гостиница выступает в качестве его сборщика. В России же плательщиком налога является само средство размещения. По сути, мы имеем дополнительный отраслевой налог с оборота. Особую обеспокоенность вызывает поэтапное увеличение ставки до 5%. Оно приходится на период роста операционных издержек, увеличения общей налоговой нагрузки, снижения спроса и рентабельности гостиничного бизнеса. Российский союз туриндустрии выступает за пересмотр механизма взимания туристического налога и ограничение его максимальной ставки на уровне 2%», — сказал собеседник НСН.
По его словам, при рентабельности гостиничного бизнеса на уровне 20% туристический налог в размере 5% при неизменных ценах и расходах сокращает прибыль предприятия на четверть.
«Возможность переложить налог на потребителя определяется рыночной конъюнктурой. В условиях снижения спроса и высокой конкуренции гостиницы не всегда могут повышать стоимость проживания. В этом случае налог фактически выплачивается из прибыли предприятия. Особенно уязвимы бюджетные средства размещения, поскольку действующим законодательством предусмотрен минимальный размер налога — 100 рублей за сутки проживания. Для хостела со стоимостью размещения 1 000 рублей это фактически 10% от стоимости услуги. Вместе с тем необходимо отметить, что поправки в Налоговый кодекс, уже прошедшие второе чтение в Государственной думе, предусматривают возможность снижения минимального размера туристического налога ниже 100 рублей по решению муниципалитетов. Это позволит более гибко регулировать налоговую нагрузку с учетом сезонности, категорий средств размещения и других обстоятельств. Мы считаем это позитивным изменением. Однако системную проблему роста налоговой нагрузки это не решает. И для крупных гостиниц увеличение ставки до 5% весьма ощутимо. Важно понимать, что речь идет о налоге с выручки, а не с прибыли. При рентабельности гостиничного бизнеса на уровне 20% туристический налог в размере 5% при неизменных ценах и расходах сокращает прибыль предприятия на 25%. В конечном счете это влияет не только на стоимость отдыха, но и на инвестиционную привлекательность гостиничного бизнеса, возможности модернизации действующих объектов и строительства новых гостиниц», — добавил Уманский.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сказал НСН, что только 12% собираемого в почти каждом регионе России туристического налога идет на развитие туризма.
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