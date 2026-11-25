В первую очередь в туристическом налоге заинтересованы муниципалитеты, которые получают дополнительный источник доходов, сказал в эфире НСН президент РСТ Илья Уманский.

Туристический налог введут в Уфе с 2027 года. Его будут выплачивать гостиницы и отели, ставка составит 3% в 2027 году, 4% в 2028 и 5% с 2029. Уманский отметил, что бизнесу бы хотелось, чтобы существовала прямая связь между объемом собираемого налога и инвестициями муниципалитетов в развитие туризма.