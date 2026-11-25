Россиянам назвали первые скрытые сигналы приближающегося диабета
Постоянная усталость, которая не проходит после сна и отдыха, может быть одним из ранних признаков диабета. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.
По её словам, в список скрытых сигналов входят усилившаяся жажда и учащенное мочеиспускание, сухость во рту, периодическое затуманивание зрения, кожный зуд и медленное заживление царапин.
Эксперт отметила, что о нарушении углеводного обмена могут говорить повторяющиеся грибковые инфекции, фурункулы и инфекции мочевыводящих путей, а также потемнение и утолщение кожи на шее, в подмышках или паховых складках.
Хайкина указал, что в группу риска входят люди с избыточной массой тела, низкой активностью, гипертонией и нарушениями липидного обмена. Кроме того, риск заболевания выше при наследственности и у женщин с поликистозом яичников или диабетом во время беременности.
«Самый надежный способ заметить приближение диабета — регулярно сдавать анализы при наличии факторов риска», — заключила врач.
Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что в массовой заболеваемости подростков диабетом второго типа виновен «жидкий сахар» из сладких напитков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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