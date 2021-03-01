Кремль отреагировал на отказ Байдена признать Крым российским
Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров воссоединился с РФ на законных основаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, из которого следует, что Соединенные Штаты никогда не признают этот регион российским.
«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за «агрессию» на Украине, пишет Газета.ру.
В свою очередь, экс-президент Украины Петр Порошенко ранее рассказал об исторических причинах, которые привели Украину к потере Крыма. Об этом он написал в своей колонке в газете «Украинская правда».
Порошенко сообщил, что сразу после крушения СССР Москва сделала ставку на создание «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в частности в Крыму и Приднестровье. По его словам, Украина тогда находилась в серьезной зависимости от России и не могла противостоять этому процессу. Порошенко также добавил, что в те годы из-за зависимости от российского газа и очень слабой экономики Киев был вынужден согласиться на размещение военно-морской базы России в Севастополе.
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