Кремль отреагировал на отказ Байдена признать Крым российским

Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров воссоединился с РФ на законных основаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, из которого следует, что Соединенные Штаты никогда не признают этот регион российским.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за «агрессию» на Украине, пишет Газета.ру.