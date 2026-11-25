***

На днях к нам обратились жители деревни Мельничная Слобода в Орловской области. Из-за разбитой дороги два года назад к людям перестал ездить автобус, продукты подвозят также крайне редко, та же ситуация со «скорой». В итоге сразу три деревни остаются отрезанными от цивилизации.

«У нас три деревни: Мельничная слобода Заверхская Слобода и поселок Новопетровский. В нашей деревне проживает порядка 150 человек, в основном пенсионеры. Это примерно 100-120 километров от Орла. К великому сожалению это единственная дорога, по которой можно проехать, особенно в распутицу. Эту дорогу не ремонтируют уже на протяжении десяти лет, ее периодически подсыпают, но ремонтировать не собираются. Автобусное сообщение отсутствует, потому что перевозчики отказываются ехать из-за убитой дороги. Продукты привозят через раз. В деревне один магазин. Если в прошлые годы привозили хлеб три раза в неделю, то в этом сократили до двух, а осенью вообще один раз в неделю стали привозить. Начинаешь спрашивать о причинах - поставщики не хотят ездить и убивать свои машины, вот и весь ответ. Раньше ходил автобус один раз в неделю, но даже это убрали. До ближайшей остановки пешком 10 километров, такси до райцентра стоит 2-3 тысячи рублей. В этом году апогеем стало то, что медпункт просто закрыли, потому что люди не хотят ездить. В селе Корсаково еще жизнь есть, там дороги с улицами, а у нас последние 15 километров до деревни проще проехать по полю, чем по асфальту», - возмутился в беседе с НСН один из местных жителей.

Мы попросили губернатора Орловской области Андрея Клычкова помочь жителям трех деревень.

***

Другая просьба о помощи пришла к нам от многодетной семьи, проживающей в подмосковной деревне Тарасовка. Еще в 2022 году новоселы заключили договор на социальную газификацию, но с тех пор воз и ныне там. Каждую неделю в мытищинском филиале «Мособлгаза» людей «футболят», обещая разобраться с этим вопросом когда-нибудь потом.

«Сам поселок очень большой, у соседа в 50 метрах от нас по диагонали газ есть, а до нас они до сих пор не могут его довести. Они уже четыре года постоянно переносят сроки. Мы говорим: ну, дайте официальный отказ, что вы не хотите, не можете или финансирования не хватает, хоть какую-то информацию, бумагу дайте нам. А они нам ничего не дают, ничего не подтверждают, никакой информации: может быть когда-нибудь мы что-нибудь согласуем, а вы сидите и ждите. Даже простого проекта на газификацию они до сих пор не сделали. Мы написали один раз запрос, два, три, пять, десять, уже нескончаемое количество этих запросов, а в ответ: заявка принята и всё. Мы исчерпали все силы, просто руки опускаются. Мы каждую неделю к ним ездим и каждую неделю они что-то новое придумывают, тянут резину и «динамят» нас по всем вопросам», - рассказал НСН многодетный отец Виктор Баер.

Мы попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разобраться, почему чиновники четыре года издеваются над семьей с тремя детьми.