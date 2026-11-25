Не пустят в 12 вузов: В Госдуме оценили реформу льгот для олимпиадников
Сокращение привилегий для поступления в вузы – это взвешенное решение, заявил НСН Олег Смолин.
Интересы поступающих по ЕГЭ и по олимпиадам сталкиваются, но шансы на высшее образование остаются у всех, а возможности снижаются только для учебы в 12 ведущих учебных заведениях России, рассказал НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
Призеров олимпиад собираются лишить права поступать в вузы без экзаменов. Такую льготу сохранят только победителям, а призерам будут начислять 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. При этом учитываться будут только олимпиады за 10-й и 11-й классы. Если Госдума одобрит поправки, новые правила заработают уже в 2027 году, сообщила председатель комитета ГД по просвещению Ирина Белых. Смолин объяснил смысл закона.
«Проблема возникла потому, что в прошлом году в 12 наиболее престижных вузах столкнулись интересы стобалльников ЕГЭ, иногда по двум, иногда по трем предметам, и победителей общероссийских олимпиад. Лучшим решением было бы выделять дополнительные бюджетные места. Министерство образования пришло к выводу, что надо сократить несколько льгот. Но это в любом случае касается меньшинства выпускников школ. Как правило, олимпиада требует более творческого подхода, чем высокобалльный результат на ЕГЭ. Я считаю решение достаточно взвешенным. Дело в том, что 100 баллов за экзамен — это не такая плохая льгота для призеров олимпиад. В этом же законе предполагается установить переходный период для того, чтобы это не касалось тех ребят, которые получили льготу условно в прошлом году. Новые правила не урезают шансы получить высшее образование, а сокращают их только на поступление в 12 наиболее престижных вузов. Министерство науки и высшего образования, кстати, обещало в следующем году несколько увеличить число бюджетных мест в соответствующие вузы», — отметил он.
Ранее Смолин призвал в эфире НСН не душить коммерческое образование.
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