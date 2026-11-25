Интересы поступающих по ЕГЭ и по олимпиадам сталкиваются, но шансы на высшее образование остаются у всех, а возможности снижаются только для учебы в 12 ведущих учебных заведениях России, рассказал НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.

Призеров олимпиад собираются лишить права поступать в вузы без экзаменов. Такую льготу сохранят только победителям, а призерам будут начислять 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. При этом учитываться будут только олимпиады за 10-й и 11-й классы. Если Госдума одобрит поправки, новые правила заработают уже в 2027 году, сообщила председатель комитета ГД по просвещению Ирина Белых. Смолин объяснил смысл закона.