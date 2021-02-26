Сбежали от Порошенко. Дугин заявил о присоединении Крыма «вопреки» воле России
Экс-президент Украины так и не понял, почему его страна потеряла Крым - при том, что в России "и палец о палец не ударили" для воссоединения с полуостровом, заявил в эфире НСН философ Александр Дугин.
Ставка постсоветской России на создание «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в частности, в Крыму и Приднестровье, привела к потере Крыма Украиной. Такое мнение в колонку для газеты «Украинская правда» выразил бывший президент страны Петр Порошенко.
По его мнению, Украина в начале 1990-х еще очень сильно зависела от России и не могла помешать этому процессу. Киев был вынужден согласиться на размещение военно-морской базы России в Севастополе. «Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого "Русского мира"», — отметил бывший президент.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН выразил мнение, что украинская элита так и не поняла того, что произошло в 2014 году.
«Порошенко демонстрирует, что он ничего не понял в истории с Крымом. Мне кажется, никто в Украине до сих пор не собирается проводить полноценный анализ произошедшего в 2014 году. Причина не в том, что Москва упорно шла к этому. Если бы она хотела, то могла бы Крым присоединить давно или вообще не отдавать. Не подписывать Беловежское соглашение. Да, Москва поддерживала крымскую автономию, но очень вяло. Это было второстепенной задачей. Этим отличался бывший мэр Москвы Лужков и еще некоторые чиновники. Но ни в какую подготовку воссоединения, полноценную работу с пророссийской идентичностью это не выливалось. Палец о палец никто в России для воссоединения с Крымом не ударял», - подчеркнул Дугин.
Он объяснил, почему, тем не менее, в 2014 году все произошло именно так.
«Формально это было ответом на события на Майдане, в которых Порошенко принимал участие. Когда законного президента Януковича группа прозападных либеральных неонацистов сбросила под русофобские, неонацистские завывания. Когда к власти пришла хунта под лозунгами западническим, либеральными и неонацистскими, то половина жителей Украины были поставлены под удар. В первую очередь жители Крыма и Донбасса. Они первыми и возмутились тому, что и как произошло на Майдане. Все было понятно, что последует далее. И не дожидаясь геноцида, уничтожения крымчане приняли решение спасаться из этой клоаки, из этого мусорного, неонацистско-либерального, соросовского ультрарадикального мрака, в который упал Киев и вся наша родная Украина. Люди спасались от Порошенко и его окружения. Половина Украины побежала, спасаясь сломя голову прочь от этого. Они побежали на свою родину, туда, где их спасут от Порошенко и оголтелых, абсолютно сбрендивших неонацистских либералов, опирающихся на Запад, которых поддерживал Байден. Они побежали от гей-парадов, от феминизма, от искусственного интеллекта - от того, что сегодня представляет Белый дом. И от их неонацистских молодчиков в Киеве. Побежали и соединились с Россией. Побежал и Донбасс, побежала и Одесса, и Харьков. Но их жестокие каратели либеральной, неонацистской хунты захватили. А Крыму и отчасти Донбассу удалось спастись», - сказал мыслитель.
Но события на Майдане – это последняя капля для воссоединения с Крымом, уверен он.
«Этому предшествовало 30 лет провальных попыток построить украинскую государственность. Она не могла быть построена, пока правление в Киеве не учитывало двойственную структуру украинского общества. Украина состоит как минимум из двух народов. Как Бельгия состоит из фламандцев и валлонов, так Украина состоит из новороссов и малороссов. Новороссы – это жители от Одессы до Харькова, восточной половины. У них другая идентичность, другая история, другое самосознание. Украина могла состояться как союз новороссов и малороссов. Только на этом основании могла сложиться украинская государственность. Однако когда приходили к власти представители западной Украины, они делали все возможное, чтобы уничтожить, подавить, поставить в рабское положение восточную половину. А когда приходили кандидаты Востока, как тот же Янукович, они тоже не делали ничего, чтобы найти общий язык. Они занимались коррупционными проектами, а политического проекта не было ни у представителей восточной Украины, ни западной. Но представители западной Украины ориентировались на НАТО, ультралиберализм, на гей-политиков либерального глобализма. И отличались такой звериной, неонацистской русофобией. Стремлением вырезать русских, вешать русских, все, что связано с восточной Украиной. Поэтому у западных украинцев программа была, а у восточных – не было.
Неспособность построить за 30 лет Украину, учитывающую интересы обоих народов, привела к тому, что Крым ушел. Порошенко не собирается это понимать. И Зеленский не собирается. Никто не собирается на Украине это понимать. Поэтому война на Украине не заканчивалась. Она будет продолжаться.
Это гражданский конфликт между двумя народами. Сейчас большие остатки восточных украинцев находятся под гнетом неонацистских либеральных сил, поэтому война продолжается, и это еще не конец распада Украины», - заверил собеседник НСН.
По мнению Дугина, присоединение Крыма произошло вопреки политике России.
«Россия палец о палец не ударила, чтобы сохранить Украину в качестве дружественной, нейтральной страны. Палец о палец мы не ударили, чтобы поддержать пророссийские или просто умственно полноценные силы, которые были представлены Азаровым, другими достаточно влиятельными политиками. Мы совершенно ничего не сделали, чтобы удержать Украину. Мы ее упустили. Когда началась гражданская война в 2014 году, Россия палец о палец не ударила, чтобы поддержать Новороссию. Туда был отправлен классический циничный пиарщик Сурков, и на этом все закончилось. Крым оказался в России не благодаря России, а вопреки России. Причем не только ельцинской, в 1990-е, но и политике Путина, которая несильно отличалась от ельцинской. Когда была история с оранжевой революцией Ющенко, от Москвы туда были посланы Павловский и Гельман. Уже при Путине Кремль был представлен двумя циничными русофобами. Под руководством еще одного циника, поэтического сатаниста Владислава Юрьевича Суркова. Большего пренебрежения братским народом Украины представить было невозможно. Этим все сказано», - заключил лидер «евразийцев».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.
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