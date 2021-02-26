Сбежали от Порошенко. Дугин заявил о присоединении Крыма «вопреки» воле России

Он объяснил, почему, тем не менее, в 2014 году все произошло именно так.

«Формально это было ответом на события на Майдане, в которых Порошенко принимал участие. Когда законного президента Януковича группа прозападных либеральных неонацистов сбросила под русофобские, неонацистские завывания. Когда к власти пришла хунта под лозунгами западническим, либеральными и неонацистскими, то половина жителей Украины были поставлены под удар. В первую очередь жители Крыма и Донбасса. Они первыми и возмутились тому, что и как произошло на Майдане. Все было понятно, что последует далее. И не дожидаясь геноцида, уничтожения крымчане приняли решение спасаться из этой клоаки, из этого мусорного, неонацистско-либерального, соросовского ультрарадикального мрака, в который упал Киев и вся наша родная Украина. Люди спасались от Порошенко и его окружения. Половина Украины побежала, спасаясь сломя голову прочь от этого. Они побежали на свою родину, туда, где их спасут от Порошенко и оголтелых, абсолютно сбрендивших неонацистских либералов, опирающихся на Запад, которых поддерживал Байден. Они побежали от гей-парадов, от феминизма, от искусственного интеллекта - от того, что сегодня представляет Белый дом. И от их неонацистских молодчиков в Киеве. Побежали и соединились с Россией. Побежал и Донбасс, побежала и Одесса, и Харьков. Но их жестокие каратели либеральной, неонацистской хунты захватили. А Крыму и отчасти Донбассу удалось спастись», - сказал мыслитель.

Но события на Майдане – это последняя капля для воссоединения с Крымом, уверен он.

«Этому предшествовало 30 лет провальных попыток построить украинскую государственность. Она не могла быть построена, пока правление в Киеве не учитывало двойственную структуру украинского общества. Украина состоит как минимум из двух народов. Как Бельгия состоит из фламандцев и валлонов, так Украина состоит из новороссов и малороссов. Новороссы – это жители от Одессы до Харькова, восточной половины. У них другая идентичность, другая история, другое самосознание. Украина могла состояться как союз новороссов и малороссов. Только на этом основании могла сложиться украинская государственность. Однако когда приходили к власти представители западной Украины, они делали все возможное, чтобы уничтожить, подавить, поставить в рабское положение восточную половину. А когда приходили кандидаты Востока, как тот же Янукович, они тоже не делали ничего, чтобы найти общий язык. Они занимались коррупционными проектами, а политического проекта не было ни у представителей восточной Украины, ни западной. Но представители западной Украины ориентировались на НАТО, ультралиберализм, на гей-политиков либерального глобализма. И отличались такой звериной, неонацистской русофобией. Стремлением вырезать русских, вешать русских, все, что связано с восточной Украиной. Поэтому у западных украинцев программа была, а у восточных – не было.