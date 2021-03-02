Немецкий политолог: Крым ждёт судьба Северного Кипра
Политолог Александр Рар в беседе с НСН предположил, что споры вокруг принадлежности Крыма утихнут в ближайшее время.
Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за «аннексию» полуострова.
Политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что Крым ждет судьба Северного Кипра.
«Он, конечно, должен дежурно говорить, что Штаты не признают, что Штаты будут нажимать, что России Крым не простят и так далее. Но я думаю, что уже в ближайшие годы с Крымом будет та же ситуация, как и с Северным Кипром, который фактически относится к Турции, никто этого не признает, но никто и санкции против Турции не вводит. И ситуация, в принципе, давным-давно стабилизировалась и успокоилась», – сказал он.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Также Рар в эксклюзивном интервью НСН назвал позором и извращением нежелание Евросоюза сотрудничать с Россией и закупить вакцину от коронавируса «Спутнику V».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Матвиенко считает необходимым заставить IT-гигантов соблюдать российские законы
- Defence Blog восхитился красотой российского Су-35
- Киев подготовился к запуску «Северного потока — 2»
- В Нью-Йорке проводят проверку в отношении губернатора после секс-скандала
- Перечислены способы снизить риск инсульта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru