Немецкий политолог: Крым ждёт судьба Северного Кипра

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за «аннексию» полуострова.

Политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что Крым ждет судьба Северного Кипра.

«Он, конечно, должен дежурно говорить, что Штаты не признают, что Штаты будут нажимать, что России Крым не простят и так далее. Но я думаю, что уже в ближайшие годы с Крымом будет та же ситуация, как и с Северным Кипром, который фактически относится к Турции, никто этого не признает, но никто и санкции против Турции не вводит. И ситуация, в принципе, давным-давно стабилизировалась и успокоилась», – сказал он.