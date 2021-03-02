Немецкий политолог: Крым ждёт судьба Северного Кипра

Политолог Александр Рар в беседе с НСН предположил, что споры вокруг принадлежности Крыма утихнут в ближайшее время.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за «аннексию» полуострова.

Политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что Крым ждет судьба Северного Кипра.

«Он, конечно, должен дежурно говорить, что Штаты не признают, что Штаты будут нажимать, что России Крым не простят и так далее. Но я думаю, что уже в ближайшие годы с Крымом будет та же ситуация, как и с Северным Кипром, который фактически относится к Турции, никто этого не признает, но никто и санкции против Турции не вводит. И ситуация, в принципе, давным-давно стабилизировалась и успокоилась», – сказал он.

Кремль отреагировал на отказ Байдена признать Крым российским

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Также Рар в эксклюзивном интервью НСН назвал позором и извращением нежелание Евросоюза сотрудничать с Россией и закупить вакцину от коронавируса «Спутнику V».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Джо БайденКрымАлександр Рар
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