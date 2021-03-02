Турция поможет? Кравчук рассказал, как решить вопрос водоснабжения Крыма

Первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире НСН, что в отсутствии водоснабжения в Крыму виновата Россия, так как именно она вынудила Украину прекратить поставки. Так он отреагировал на слова главы МВД Украины Арсена Авакова, который считает, что Киев не должен поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется под контроль Украины.



« У Авакова есть мнение и он может его высказывать. Однако оно пока остается лишь его мнением. Согласно международным нормам, как я это понимаю, ответственность несет страна, которая аннексировала Крым. Украина ответственность в данном случае не несёт. Так гласят международные нормы. За всё, что сейчас происходит в Крыму, ответственность несёт Россия. Да, это были сложные времена, это не было свободным волеизъявлением [референдум в Крыму, который прошел в марте 2014 года]. Это всё было под оружием, на штыках, на войне. Была применена сила. А на силу нужно отвечать силой. Поэтому я повторяю – за всё ответственность несёт Россия», - отметил он.