Турция поможет? Кравчук рассказал, как решить вопрос водоснабжения Крыма
Первый президент Украины в эфире НСН рассказал, что вопрос возвращения Крыма под контроль Украины и решения проблем с водоснабжением будет обсуждаться в формате "Крымской платформы", в котором может принять участие Турция.
Первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире НСН, что в отсутствии водоснабжения в Крыму виновата Россия, так как именно она вынудила Украину прекратить поставки. Так он отреагировал на слова главы МВД Украины Арсена Авакова, который считает, что Киев не должен поставлять воду в Крым, пока полуостров не вернется под контроль Украины.
« У Авакова есть мнение и он может его высказывать. Однако оно пока остается лишь его мнением. Согласно международным нормам, как я это понимаю, ответственность несет страна, которая аннексировала Крым. Украина ответственность в данном случае не несёт. Так гласят международные нормы. За всё, что сейчас происходит в Крыму, ответственность несёт Россия. Да, это были сложные времена, это не было свободным волеизъявлением [референдум в Крыму, который прошел в марте 2014 года]. Это всё было под оружием, на штыках, на войне. Была применена сила. А на силу нужно отвечать силой. Поэтому я повторяю – за всё ответственность несёт Россия», - отметил он.
Кравчук напомнил, что Украина предложила обсуждать вопрос возвращения полуострова в формате «Крымской платформы». Участники международной площадки до сих пор не определены, однако известно, что к переговорам могут подключить Турцию.
«Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским. Есть на это и реакция [пресс-секретаря Владимира Путина] Дмитрия Пескова. 23 августа будет презентация этой «Крымской платформы». Давайте посмотрим, как пойдут дела дальше? Но предсказывать что-то или закрывать глаза на то, что происходит, наверное, не надо», - заключил собеседник НСН.
Между тем, в Крыму уже отреагировали на заявление главы МВД Украины. Депутат парламента Крыма Алексей Черняк заявил, что полуостров не вернется в состав Украины, а водоснабжение будет обеспечено при помощи федеральных властей.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 565 / сут.
Умерли
86 896+441 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+14 966 / сут.
- Миронов заявил, что коррупцию необходимо приравнять к госизмене
- СМИ: Cанкции США против РФ из-за Навального будут сопоставимы с мерами ЕС
- Песков заявил, что Россия не планирует выходить из Совета Европы
- Россияне оказались не в курсе введения нового налога
- Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru