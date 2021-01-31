Газ, шокеры и «винтаж». В России проходит день протестов
Использование спецсредств и задержание известных журналистов и политиков. В эфире НСН – об отличительных моментах несогласованных протестов в России 31 января.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена проверить достоверность материалов о применении силовиками электрошокеров против протестующих в Санкт-Петербурге.
«Каждый факт требует тщательной проверки этой ситуации. Был ли он вообще, как он зафиксирован. Нужно слышать обе стороны и принимать тогда какие-то соответствующие решения», - заявила Москалькова.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция применила к участникам протестных акций электрошокеры. Об этом сообщает RTVI.
На видео, снятом журналистами, несколько полицейских окружили молодого мужчину в камуфляжной одежде. Один из правоохранителей использовал электрошокер, ударив задерживаемого разрядом по нижней части тела.
В Сети также опубликовано видео, на котором слышно, как полиция использует электрошокеры при задержании участника несанкционированной акции в Москве. Пятеро полицейских пытаются поднять с земли сгруппировавшегося человека. Они окружают его со всех сторон ив какой-то момент раздаются характерные короткие щелчки и крики задержанного.
Громкими событиями сопровождались акции протеста в Москве. Здесь недалеко от станции метро «Тверская» мужчина предпринял акт самосожжения. Тут же вызвали скорую, выжившего госпитализировали, сообщает «Интерфакс».
На воскресной акции, по данным Союза журналистов России (СЖР), задержали 35 журналистов.
«По состоянию на 15.30 по России задержано 35 работников СМИ. Больше всего в Санкт-Петербурге – восемь журналистов. Большинство журналистов отпущены после проверки документов», - рассказал РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал в эксклюзивном интервью об инциденте с его задержанием.
«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак.
Документы не проверяли. У меня и документов-то не было. Документы были у жены. Но ее, слабо богу, не тронули. У меня с собой ничего, кроме телефона, не было»,- пояснил собеседник НСН.
Также в Москве задержали известного журналиста и депутата заксобрания Владимирской области от КПРФ Максима Шевченко. Он, как и Сванидзде, добровольно пошел с полицейскими и снимал свое задержание на видео.
В числе задержанных оказался рэпер Оксиморон. Так он отметил свой день рождения в Санкт- Петербурге, сообщает Baza.
Ближе к вечеру его отпустили без составления протокола, уточняет Mash на Мойке.
Юлия Навальная, супруга условно осужденного в России блогера-оппозиционера, тоже была задержана. Немногословные силовики увезли от сторонников на синем минивене. Адвокат сообщил, что ее везут в отдел полиции в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Стало известно, что ее доставили в Щербинский УВД по ТиНАО.
На фоне происходящего в России Министерство иностранных дел (МИД) страны обратилось к Госдепу США и американскому посольству в Москве с требованием прекратить вмешательства во внутренние дела России. Полный текст заявления опубликован в аккаунте российского МИДа на Facebook.
«Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном - еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона. Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение программу, предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад "Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния"). Печально, что упустили предупреждение о "высокой цене и рисках" реализации данной доктрины», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что в связи с арестом Навального в России США введут меры антироссийские санкции.
К 17:00 в России, по данным ОВД-инфо, задержали 3329 участников акции в поддержку Навального. Одного из них, уроженца Грузии 1980 года рождения, ждет разбирательство из-за попытки ранить ножом сотрудника «Росгвардии» около метро «Братиславская», сообщает ТАСС. И уголовная ответственность - до 10 лет лишения свободы.
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