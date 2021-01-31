Газ, шокеры и «винтаж». В России проходит день протестов

Ранее в Санкт-Петербурге полиция применила к участникам протестных акций электрошокеры. Об этом сообщает RTVI.

На видео, снятом журналистами, несколько полицейских окружили молодого мужчину в камуфляжной одежде. Один из правоохранителей использовал электрошокер, ударив задерживаемого разрядом по нижней части тела.

В Сети также опубликовано видео, на котором слышно, как полиция использует электрошокеры при задержании участника несанкционированной акции в Москве. Пятеро полицейских пытаются поднять с земли сгруппировавшегося человека. Они окружают его со всех сторон ив какой-то момент раздаются характерные короткие щелчки и крики задержанного.

Громкими событиями сопровождались акции протеста в Москве. Здесь недалеко от станции метро «Тверская» мужчина предпринял акт самосожжения. Тут же вызвали скорую, выжившего госпитализировали, сообщает «Интерфакс».

На воскресной акции, по данным Союза журналистов России (СЖР), задержали 35 журналистов.

«По состоянию на 15.30 по России задержано 35 работников СМИ. Больше всего в Санкт-Петербурге – восемь журналистов. Большинство журналистов отпущены после проверки документов», - рассказал РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.