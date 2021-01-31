СМИ: В Москве задержали Юлию Навальную

Минивен на большой скорости уезжает.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная присоединилась к протестующим.

Во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января его супругу также задерживали и отпустили спустя короткое время.

Ранее омбудсмен Москвы сообщила о задержали около 120 протестующих в столице.

