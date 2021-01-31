СМИ: В Москве задержали Юлию Навальную

В Москве представители полиции задержали Юлию Навальную, супругу задержанного по уголовному делу «Ив Роше» Алексея Навального. Об этом сообщает сразу несколько Telegram-каналов.

На видео, опубликованном Baza, силовики сажают в синий автомобиль женщину. Люди вокруг скандируют «Юлия» и снимают задержание. Один из мужчин, представляясь «защитником» Навальной, спрашивает, за что ее задержали и просит «пройти» с ней.

СМИ сообщили об освобождении Юлии Навальной из отдела полиции

Минивен на большой скорости уезжает.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная присоединилась к протестующим.

Во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января его супругу также задерживали и отпустили спустя короткое время.

Ранее омбудсмен Москвы сообщила о задержали около 120 протестующих в столице.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АкцииЗадержаниеЖенаАлексей Навальный
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