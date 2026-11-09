Разработчик дрона «Изделие 80» законсервирует производство в Тольятти

В организации объяснили, что сосредоточат ресурсы на разработке гражданских БПЛА. При этом конструкторские работы по военному направлению продолжатся. До конца года предприятие хочет завершить доработку третьего поколения «Изделия 80» с учетом рекомендаций центра «Рубикон».



Плюс специалисты продолжат разработку «Изделия 70». Это более легкий летательный аппарат грузоподъемностью до 18 кг и радиусом действия до 25 км.



Также в гражданских планах — развитие агродрона С-80, конвертоплана для мониторинга посевов, аппарата «Цапля» для автоматического отбора проб почвы и дрона-доставщика С-40. Причем в Тольятти законсервируют мощности, предназначенные для серийного производства систем и их ключевых компонентов.

