Появились противоречивые версии возгорания автомобиля в Москве

Причины возгорания полицейского автомобиля недалеко от Тверской улицы в Москве противоречат друг другу.

Так, по данным экстренных служб, микроавтобус «Росгвардии» загорелся из-за поджога, сообщает РИА Новости.

По данным издания Baza, автомобиль вспыхнул из-за технической неполадки. Об этом сообщили в Московском управлении «Росгвардии».

Ранее стало известно, что в одном из дворов в центре Москвы загорелся ведомственный автомобиль.

