Появились противоречивые версии возгорания автомобиля в Москве
31 января 202116:10
Причины возгорания полицейского автомобиля недалеко от Тверской улицы в Москве противоречат друг другу.
Так, по данным экстренных служб, микроавтобус «Росгвардии» загорелся из-за поджога, сообщает РИА Новости.
По данным издания Baza, автомобиль вспыхнул из-за технической неполадки. Об этом сообщили в Московском управлении «Росгвардии».
Ранее стало известно, что в одном из дворов в центре Москвы загорелся ведомственный автомобиль.
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31 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru