CNN: ФБК попросил Байдена ввести персональные санкции против высокопоставленных россиян

В публикации фигурируют имена премьера правительства России Михаила Мишустина, первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Генпрокуратуры Александра Бастрыкина, председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, российских олигархов Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Алишера Усманова, генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и других.

Возможность введения новых санкций в отношении России из-за ареста Алексея Навального также рассматривают страны ЕС. Главы МИД стран «Большой семёрки» и высший представитель Евросоюза назвали его «политически мотивированным», и потребовали освободить оппозиционера.

Позже в российском МИД реакцию G7 назвали откровенно недружественным шагом, отметив, что подобные действия ставят под сомнение диалог России и Евросоюза.

Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» 17 января по возвращении из Германии. По данным ФСИН, политик разыскивался за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании вынес решение о заключении Навального под стражу до 15 февраля.

