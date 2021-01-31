CNN: ФБК попросил Байдена ввести персональные санкции против высокопоставленных россиян
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК – признан в России иностранным агентом), который создал оппозиционный политик Алексей Навальный, обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 высокопоставленных россиян. Об этом информирует CNN.
В публикации фигурируют имена премьера правительства России Михаила Мишустина, первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Генпрокуратуры Александра Бастрыкина, председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, российских олигархов Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Алишера Усманова, генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и других.
Возможность введения новых санкций в отношении России из-за ареста Алексея Навального также рассматривают страны ЕС. Главы МИД стран «Большой семёрки» и высший представитель Евросоюза назвали его «политически мотивированным», и потребовали освободить оппозиционера.
Позже в российском МИД реакцию G7 назвали откровенно недружественным шагом, отметив, что подобные действия ставят под сомнение диалог России и Евросоюза.
Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» 17 января по возвращении из Германии. По данным ФСИН, политик разыскивался за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании вынес решение о заключении Навального под стражу до 15 февраля.
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