Чешские хоккеисты НХЛ раскритиковали главу МИД за слова о россиянках

Поводом стало его высказывание, в котором он назвал российских хоккеисток «мужеподобными девушками».



Нападающий «Калгари Флэймз» Клапка в резкой форме призвал прекратить это, назвав происходящее безумием. Форвард «Колорадо Эвеланш» Нечас задался вопросом, как такое вообще можно было сказать. Вратарь «Анахайм Дакс» Достал подчеркнул, что хоккей — спорт для всех и главное — любить его.



Ранее олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский объяснил, кто «отменит» бойкот российских хоккеистов на ЧМ.

