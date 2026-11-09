Чешские хоккеисты НХЛ раскритиковали главу МИД за слова о россиянках
Трое чешских игроков Национальной хоккейной лиги — Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал — высказались в соцсетях против главы МИД Праги Петра Мацинки. Об этом пишет RT.
Поводом стало его высказывание, в котором он назвал российских хоккеисток «мужеподобными девушками».
Нападающий «Калгари Флэймз» Клапка в резкой форме призвал прекратить это, назвав происходящее безумием. Форвард «Колорадо Эвеланш» Нечас задался вопросом, как такое вообще можно было сказать. Вратарь «Анахайм Дакс» Достал подчеркнул, что хоккей — спорт для всех и главное — любить его.
Ранее олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский объяснил, кто «отменит» бойкот российских хоккеистов на ЧМ.
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