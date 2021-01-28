Госсекретарь США не исключил принятия мер против РФ из-за Навального

«Мы глубоко озабочены безопасностью Навального, и ещё более важно то, что его голос — это голос многих-многих русских и он должен быть услышан», — цитирует РИА Новости заявление Блинкена во время пресс-конференции в Госдепартаменте.

Госсекретарь добавил, что в США намерены подробно изучить ситуацию и только после этого будут приниматься какие-то меры, передает news.ru.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что компромисса в ситуации с Навальным быть не может, так как это означало бы компромисс с законом.



