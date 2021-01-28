Госсекретарь США не исключил принятия мер против РФ из-за Навального
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне выражают серьезную обеспокоенность по поводу безопасности оппозиционного политика Алексея Навального. Он не исключил, что в связи с этим США введут меры против России.
«Мы глубоко озабочены безопасностью Навального, и ещё более важно то, что его голос — это голос многих-многих русских и он должен быть услышан», — цитирует РИА Новости заявление Блинкена во время пресс-конференции в Госдепартаменте.
Госсекретарь добавил, что в США намерены подробно изучить ситуацию и только после этого будут приниматься какие-то меры, передает news.ru.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что компромисса в ситуации с Навальным быть не может, так как это означало бы компромисс с законом.
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