На новогодние даты цены на авиабилеты растут в среднем на 70–80% по сравнению с началом декабря.

«По данным мониторинга Аналитической службы АТОР, самые низкие средние цены на внутренние перелеты традиционно фиксируются в периоды сезонного спада спроса - это конец января - февраль и конец ноября - начало декабря. Это усредненные ориентировочные периоды: цены по отдельным направлениям и датам могут различаться. На новогодние даты обычно повышение минимального тарифа на авиабилеты составляет в среднем 70–80% по сравнению с началом декабря, но, в связи с тем что авиакомпании стали более гибкими в ценообразовании, это не всегда работает: нужно следить за конкретными направлениями», - добавили эксперты.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев заявил НСН, что ремонт иностранных самолетов под санкциями сказывается на цене билетов, которая неизбежно растет.

