В АТОР раскрыли, насколько подорожают авиабилеты на новогодние даты
На новогодние даты обычно повышение минимального тарифа на авиабилеты составляет в среднем 70–80% по сравнению с началом декабря, рассказали НСН в АТОР.
Самые низкие средние цены на внутренние перелеты традиционно фиксируются в периоды сезонного спада спроса - это конец января - февраль и конец ноября - начало декабря, рассказали НСН в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в АТОР сообщили, что по сравнению с ноябрем 2026 года средняя цена авиабилета по России без багажа на начало декабря уменьшилась на 23,8%, с багажом - на 19,0%. В целом средние минимальные тарифы на авиаперелеты по России на начало декабря 2026 года снизились год к году на 8,4% без багажа и на 5,5% с багажом. В пресс-службе АТОР объяснили изменения минимальных тарифов.
«Ситуации, когда минимальные тарифы оказывались ниже прошлогодних, уже фиксировались в этом году. В частности, в начале февраля, а также в мае - июле. Это объясняется изменившейся политикой авиакомпаний: спрос на внутренний туризм в этом году переживает стагнацию в целом и ощутимый спад по отдельным направлениям. В этих условиях авиакомпании более оперативно реагируют на конъюнктуру спроса и внешние обстоятельства, нащупывая оптимальный подход к ценообразованию. Для туристов такие изменения означают необходимость постоянно мониторить цены, не полагаясь на прошлогодний опыт и ощущения», - рассказали НСН в пресс-службе АТОР.
На новогодние даты цены на авиабилеты растут в среднем на 70–80% по сравнению с началом декабря.
«По данным мониторинга Аналитической службы АТОР, самые низкие средние цены на внутренние перелеты традиционно фиксируются в периоды сезонного спада спроса - это конец января - февраль и конец ноября - начало декабря. Это усредненные ориентировочные периоды: цены по отдельным направлениям и датам могут различаться. На новогодние даты обычно повышение минимального тарифа на авиабилеты составляет в среднем 70–80% по сравнению с началом декабря, но, в связи с тем что авиакомпании стали более гибкими в ценообразовании, это не всегда работает: нужно следить за конкретными направлениями», - добавили эксперты.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев заявил НСН, что ремонт иностранных самолетов под санкциями сказывается на цене билетов, которая неизбежно растет.
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