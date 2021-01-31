Oксимирон отметил день рождения задержанием в Петербурге

Рэп-исполнитель принял участие в митинге в день своего рождения. Музыканту исполнилось 36 лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перекрыты подъезды к Дворцовой площади. По данным «ОВД-инфо» на 13:15 (мск) 31 января в Петербурге задержали на незаконных акциях 20 человек. Всего в России силовики уже задержали 1009 человек.

Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал подробности своего задержания на несанкционированной акции в Москве.

«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак»,- пояснил собеседник НСН.

