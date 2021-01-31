Oксимирон отметил день рождения задержанием в Петербурге
Популярный российский рэпер Осксимирон (настоящее имя Мирон Федоров – прим. НСН) задержан на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщает Baza.
Рэп-исполнитель принял участие в митинге в день своего рождения. Музыканту исполнилось 36 лет.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перекрыты подъезды к Дворцовой площади. По данным «ОВД-инфо» на 13:15 (мск) 31 января в Петербурге задержали на незаконных акциях 20 человек. Всего в России силовики уже задержали 1009 человек.
Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал подробности своего задержания на несанкционированной акции в Москве.
«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак»,- пояснил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- СМИ: В Петербурге полиция применяет к протестующим электрошокеры и слезоточивый газ
- Oксимирон отметил день рождения задержанием в Петербурге
- Число задержанных на незаконных акциях в России превысило 750 человек
- «Просто взяли и посадили». Сванидзе о своём задержании в Москве
- Генеральное наступление зимы. Россиян в феврале ожидают страшные морозы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru