«У нас при Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.И. Менделеева еще несколько лет назад было создано направление образования для парфюмеров. Также есть школы парфюмеров, образованные в частном порядке. Что до “доказательного подхода”, то не очень понятно, насколько это может быть применимо к парфюмерии? Она зачастую не несет в себе никакой функции, кроме ароматизации, а аромат не надо доказывать», – отметила Скоробогатова.

По словам эксперта, в целом же все будет зависеть от того, каким образом будет организована упомянутая школа.

«Если это будет частная инициатива около этого вуза, как допобразование, то туда могут принимать всех, кого угодно. Неважно, есть химическое базовое образование или специфическое, например, фармацевтическое, или нет. Тогда это, скорее, подготовка любителей. Они научатся составлять аромат. А вот если речь о профессиональных парфюмерах, которые могут делать рецептуру, создавать технологию производства, грамотно вводить отдушки в косметику, кремы, шампуни, то это уже другая история. Здесь требуется химическая и технологическая база. Такая база есть только в РХТУ», – рассказала Скоробогатова.

Тем не менее, по словам эксперта, специалисты на рынке парфюмерии нужны, и их дефицит действительно наблюдается.

«Профессиональных парфюмеров, которые могут работать непосредственно в производстве косметики и парфюмерии, а не просто красиво рассказывать об ароматах, действительно немного. Компаниям они достаточно часто требуются. Не хватает как специалистов, так и подготовки комплексного специалиста, который бы знал химию, технологию и парфюмерию», – добавила эксперт.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Денис Французов в эфире НСН объяснил, в чем принципиальная разница между духами и туалетной водой, а также почему это влияет на стоимость продукта.

