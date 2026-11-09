СМИ: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все страны объединения не обязуются финансово поддерживать Киев в 2027 году и далее. Об этом со ссылкой на письмо немецкого политика председателю Европейского совета Антониу Коште сообщает Financial Times.
По данным издания, в письме Мерц ставит свою поддержку бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех государств ЕС финансировать Украину. Ей в следующем году грозит дефицит средств в €70 млрд.
Канцлер подчеркнул, что коллективное обязательство всех членов объединения внести справедливый вклад является необходимым условием для обсуждения любых других тем, особенно связанных с финансовыми обязательствами.
Ультиматум прозвучал в преддверии встречи лидеров Евросоюза в Дублине. В декабре прошлого года ЕС согласовал кредит Киеву на €90 млрд, однако тот оценивает дополнительную потребность в €70 млрд. Евросоюз обещал покрыть две трети — около 45. Еврокомиссия прорабатывает варианты, включая выпуск совместных долговых обязательств.
При этом Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия дали понять, что не будут участвовать в дальнейшей поддержке Украины в таком формате. В прошлом году Будапешт, Братислава и Прага уже добились права не платить проценты по кредиту.
Ранее писали, что дефицит финансирования Киева в 2027 году достигнет €70 млрд.
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