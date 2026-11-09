Rolls‑Royce в подарок? Григорий Лепс рассказал, как встретит Новый год
9 ноября 202620:09
Александра Веснина
Олег Цуриков
Григорий Лепс признался, что встречает Новый год либо на сцене, либо в дороге.
Народный артист России Григорий Лепс рассказал, что дети обычно ничего не дарят ему на Новый год.
«Никакого отпуска сейчас не планирую. Только работа, работа, работа. Даже в сам Новый год! Новый год отмечаю либо на сцене, либо в дороге. Так происходит уже на протяжении 20 лет — в этом нет ничего удивительного. Мне обычно ничего не дарят на Новый год. Я дарю! Дети, как правило, в устной форме говорят, что хотят на Новый год. Я либо заранее отправляю им подарки, либо откладываю, а они потом забирают. Дети — они и есть дети. Я могу отказать в просьбе о подарке, если они, например, завтра попросят Rolls‑Royce. Но они не попросят, конечно», — сказал певец на мероприятии Crocus Fitness Awards 2026. Слова артиста приводит спецкор НСН.
Ранее управляющий партнер концертной компании «КИТ» Алексей Полихун сказал НСН, что популярность возрастных артистов на корпоративах объясняется тем, что заказчики по-прежнему хотят слышать полюбившиеся хиты от оригинальных исполнителей.
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