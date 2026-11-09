Мишустин: Кабмин спишет 12,5 млрд рублей долга семи регионам РФ

В документе упоминаются Бурятия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская, Пензенская и Псковская области, а также Чукотский автономный округ.



Больше всего спишут первому региону — почти 3,5 млрд рублей, второму — 2,26 млрд, третьему — 1,93 млрд. Освободившиеся ресурсы переведут на ключевые нужды.



Подобная процедура стала эффективным механизмом поддержки. В 2026-м такой возможностью воспользовались уже свыше 80% субъектов. Высвобожденные средства они направили на обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальных объектов, реализацию инфраструктурных проектов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.



Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин объяснил, что программа списания двух третей бюджетной задолженности регионам будет продолжаться.



Ранее писали, что в РФ хотели сократить долг 21 субъекта по бюджетным кредитам на 114 млрд рублей.

