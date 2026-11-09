Небензя: РФ не стремится к вооруженному противостоянию с ЕС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не стремится к вооруженному противостоянию с Евросоюзом. Однако если он сам развяжет войну, характер конфликта будет принципиально иным. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат уточнил, что РФ неоднократно заявляла о нежелании вооруженного столкновения с Европой, но в случае эскалации события могут развиваться стремительно.
Также он предостерег объединение от прямого военного столкновения с Кремлем и напомнил о статусе ядерной державы. По его мнению, об этом необходимо помнить тем, кто «безответственно играет с такой перспективой».
До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва старается избежать нового конфликта с Западом, но без ущерба своим интересам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Власти Ленобласти предупредили о фейках с призывами покинуть регион
- Аналитики: Цифровые сбои не помешают зимним праздникам в России
- СМИ: ЕС попытается помешать переговорам по евробезопасности в Абу-Даби
- Эксперт предупредил об активизации мошенников с путевками в детские лагеря
- Небензя: РФ не стремится к вооруженному противостоянию с ЕС
- СМИ: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины
- «Аромат не надо доказывать»: Где и как в России учат будущих парфюмеров
- Rolls‑Royce в подарок? Григорий Лепс рассказал, как встретит Новый год
- В Белгородской области после атак дронов погибли два человека
- Чешские хоккеисты НХЛ раскритиковали главу МИД за слова о россиянках