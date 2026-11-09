Небензя: РФ не стремится к вооруженному противостоянию с ЕС

Дипломат уточнил, что РФ неоднократно заявляла о нежелании вооруженного столкновения с Европой, но в случае эскалации события могут развиваться стремительно.



Также он предостерег объединение от прямого военного столкновения с Кремлем и напомнил о статусе ядерной державы. По его мнению, об этом необходимо помнить тем, кто «безответственно играет с такой перспективой».



До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва старается избежать нового конфликта с Западом, но без ущерба своим интересам.

