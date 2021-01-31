«Просто взяли и посадили». Сванидзе о своём задержании в Москве
Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал подробности своего задержания на несанкционированной акции в Москве.
Члена СПЧ и журналиста Николая Сванидзе полицейские задержали на несогласованной акции около метро «Сухаревская» в Москве. После небольших уточнений его отпустили без проверки документов.
Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал в эксклюзивном интервью об инциденте и своих дальнейших действиях.
«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак.
Документы не проверяли. У меня и документов-то не было. Документы были у жены. Но ее, слабо богу, не тронули. У меня с собой ничего, кроме телефона, не было»,- пояснил собеседник НСН.
Николай Сванидзе не планирует жаловаться на действия силовиков.
«С моей стороны ничего не будет, просто я здесь буду продолжать наблюдать, как будет. По поводу инцидента со мной ничего не будет – меня не били, ничего этого не было», - подчеркнул Сванидзе.
По данным департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в столице около 300 человек принимают участие в несогласованной акции. На Сухаревской площади - 200 и 100 - около станции метро «Красные ворота», сообщает РИА Новости.
Как сообщалось, по требованию полиции на некоторых улицах в центре Москвы нельзя будет припарковаться 31 января, сообщает департамент транспорта города в Telegram.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Число задержанных на незаконных акциях в России превысило 750 человек
- «Просто взяли и посадили». Сванидзе о своём задержании в Москве
- Генеральное наступление зимы. Россиян в феврале ожидают страшные морозы
- В Санкт-Петербурге закрыли доступ к Дворцовой площади перед несогласованной акцией
- На Украине главком ВСУ и начальник генштаба подали в суд на минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru