«Просто взяли и посадили». Сванидзе о своём задержании в Москве

Члена СПЧ и журналиста Николая Сванидзе полицейские задержали на несогласованной акции около метро «Сухаревская» в Москве. После небольших уточнений его отпустили без проверки документов.

Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал в эксклюзивном интервью об инциденте и своих дальнейших действиях.

«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак.

Документы не проверяли. У меня и документов-то не было. Документы были у жены. Но ее, слабо богу, не тронули. У меня с собой ничего, кроме телефона, не было»,- пояснил собеседник НСН.

Николай Сванидзе не планирует жаловаться на действия силовиков.