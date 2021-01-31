«Просто взяли и посадили». Сванидзе о своём задержании в Москве

Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал подробности своего задержания на несанкционированной акции в Москве.

Члена СПЧ и журналиста Николая Сванидзе полицейские задержали на несогласованной акции около метро «Сухаревская» в Москве. После небольших уточнений его отпустили без проверки документов.

Член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН рассказал в эксклюзивном интервью об инциденте и своих дальнейших действиях.

«Сейчас уже отпустили. Никто ничего мне не вменял. Мы стояли с моим коллегой по Совету по правам человека (при президенте РФ – прим. НСН) Александром Верховским, ко мне подошли, взяли под локоток двое симпатичных полицейских и повели в автозак. Просто взяли и посадили в автозак.

Документы не проверяли. У меня и документов-то не было. Документы были у жены. Но ее, слабо богу, не тронули. У меня с собой ничего, кроме телефона, не было»,- пояснил собеседник НСН.

Николай Сванидзе не планирует жаловаться на действия силовиков.

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«С моей стороны ничего не будет, просто я здесь буду продолжать наблюдать, как будет. По поводу инцидента со мной ничего не будет – меня не били, ничего этого не было», - подчеркнул Сванидзе.

По данным департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в столице около 300 человек принимают участие в несогласованной акции. На Сухаревской площади - 200 и 100 - около станции метро «Красные ворота», сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, по требованию полиции на некоторых улицах в центре Москвы нельзя будет припарковаться 31 января, сообщает департамент транспорта города в Telegram.

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