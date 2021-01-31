Детский омбудсмен Москвы отреагировала на задержания на незаконной акции
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская еще не получала обращений по поводу задержаний несовершеннолетних на несогласованной акции в столице. Об этом она заявила РИА Новости.
«Пока обращений не поступало», - подчеркнула Ярославская.
Омбудсмен отметила, что сотрудничает с правозащитниками и правоохранительными органами, и пообещала «делать все возможное, что права детей были защищены».
Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир» на канале «Россия-24» призвал привлекать к ответственности тех, кто вовлекает детей и подростков в незаконные митинги.
Напомним, несанкционированные акции, которые прошли по всей России 23 января и продолжаются 31 января, были организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Перед проведением акций в социальных сетях TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» дети и подростки массово получали рассылки с призывами к участию в несанкционированных митингах.
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