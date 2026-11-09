Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
Делегация Российской Федерации вылетела в Абу-Даби. Там пройдут трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Об этом ТАСС сообщил собственный источник.
Переговоры по урегулированию конфликта запланировали на 10-11 ноября нынешнего года. Группу РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Ранее о предстоящей встрече сообщал зять президента США Джаред Кушнер. По его словам, перед трехсторонними переговорами американская делегация проведет консультации с коллегами из ЕС, НАТО, Киева, Берлина, Парижа, Лондона и Рима.
Также глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что будут обсуждать на встрече в Эмиратах.
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