Москалькова заявила о проверке данных об использовании силовиками электрошокеров на акциях

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена проверить достоверность материалов о применении силовиками электрошокеров против протестующих в Санкт-Петербурге.

«Каждый факт требует тщательной проверки этой ситуации. Был ли он вообще, как он зафиксирован. Нужно слышать обе стороны и принимать тогда какие-то соответствующие решения», - заявила Москалькова.

СМИ: В Петербурге полиция применяет к протестующим электрошокеры и слезоточивый газ

Ранее в Сети было опубликовано видео из Санкт-Петербурга, где к задержанному полиция применяет электрошокер. Аналогичные эпизоды попали в Сеть из Москвы и Владивостока.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю опровергает факт применения электрошокеров и травматического оружия к протестующим, сообщает РИА Новости.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не участвовать в незаконной акции 31 января, а силовиков и сотрудников «Росгвардии» - отказаться от применения насильственных методов и спецсредств, противоречащих закону, при задержании участников акции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургНесанкционированный МитингАкции ПротестаПолицияЗадержаниеТатьяна Москалькова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры