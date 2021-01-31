Москалькова заявила о проверке данных об использовании силовиками электрошокеров на акциях

Ранее в Сети было опубликовано видео из Санкт-Петербурга, где к задержанному полиция применяет электрошокер. Аналогичные эпизоды попали в Сеть из Москвы и Владивостока.

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю опровергает факт применения электрошокеров и травматического оружия к протестующим, сообщает РИА Новости.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не участвовать в незаконной акции 31 января, а силовиков и сотрудников «Росгвардии» - отказаться от применения насильственных методов и спецсредств, противоречащих закону, при задержании участников акции.

