Москалькова заявила о проверке данных об использовании силовиками электрошокеров на акциях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена проверить достоверность материалов о применении силовиками электрошокеров против протестующих в Санкт-Петербурге.
«Каждый факт требует тщательной проверки этой ситуации. Был ли он вообще, как он зафиксирован. Нужно слышать обе стороны и принимать тогда какие-то соответствующие решения», - заявила Москалькова.
Ранее в Сети было опубликовано видео из Санкт-Петербурга, где к задержанному полиция применяет электрошокер. Аналогичные эпизоды попали в Сеть из Москвы и Владивостока.
Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю опровергает факт применения электрошокеров и травматического оружия к протестующим, сообщает РИА Новости.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не участвовать в незаконной акции 31 января, а силовиков и сотрудников «Росгвардии» - отказаться от применения насильственных методов и спецсредств, противоречащих закону, при задержании участников акции.
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