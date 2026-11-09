В Белгородской области после атак дронов погибли два человека

В Борисовском округе в районе села Зозули дрон ударил по машине. Двое мужчин скончались на месте происшествия. Транспорт поврежден. В Березовке беспилотник после детонации повредил еще одно авто.



В Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое затем взорвалось. С осколочными ранениями головы, руки и ног его доставили в областную клиническую больницу.



В Шебекино после атаки БПЛА на машину другой пострадавший получил акубаротравму и попал в медучреждение. После пролета другого FPV-дрона посечены окна и кровля дворовой постройки, еще одно устройство сдетонировало перед домом. Там повреждены три авто.



В Борках Валуйского округа от взрыва беспилотника в жилом здании выбиты окна. В поселке Ракитное повреждены стекла и кузов транспорта, в Пролетарском Ракитянского — кабина грузовика.



Недавно сообщали, что в Ленобласти женщина погибла при падении обломков БПЛА.

