В Белгородской области после атак дронов погибли два человека
В Белгородской области после очередных атак БПЛА ВСУ погибли два человека, еще столько же получили ранения. Такими данными поделился региональный оперштаб в соцсетях.
В Борисовском округе в районе села Зозули дрон ударил по машине. Двое мужчин скончались на месте происшествия. Транспорт поврежден. В Березовке беспилотник после детонации повредил еще одно авто.
В Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое затем взорвалось. С осколочными ранениями головы, руки и ног его доставили в областную клиническую больницу.
В Шебекино после атаки БПЛА на машину другой пострадавший получил акубаротравму и попал в медучреждение. После пролета другого FPV-дрона посечены окна и кровля дворовой постройки, еще одно устройство сдетонировало перед домом. Там повреждены три авто.
В Борках Валуйского округа от взрыва беспилотника в жилом здании выбиты окна. В поселке Ракитное повреждены стекла и кузов транспорта, в Пролетарском Ракитянского — кабина грузовика.
Недавно сообщали, что в Ленобласти женщина погибла при падении обломков БПЛА.
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