СМИ раскрыли западную студию, где сняли фильм о «дворце» в Геленджике

«Открытие самой студии в Германии удивительным образом совпало с началом "расследования" про "дворец". Вайленды (руководители студии) несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному», — уточняет «Россия 1».

По данным основателя YouTube-канала «Голос Германии» Сергея Фильберта, съемки были запланированы в декабре 2020 года. Заказчики были из США. Филь готовился к эфиру около месяца.

«Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США», — цитирует РИА Новости Фильберта.

Накануне Telegram-канал Mash назвал бенефициара «дворца» в Геленджике – миллиардера Аркадия Ротенберга. В здании, снятом российскими журналистами, ведут черновые работы. По словам Ротенберга, он планирует открыть апарт-отель к 2023 году, пишет Газета.ru.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами заявил, что «дворец» на мысе Идокопас в Геленджике ни ему, ни его близким никогда не принадлежал.

