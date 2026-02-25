Залужный опозорился в Лондоне во время выступления

Украинский посол в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал низкий уровень владения английским, сообщают «Известия».

СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона

Это произошло во время его выступления на форуме в Лондоне. На опубликованных видеокадрах видно, что во время своей речи дипломат неоднократно сбивался, читал текст по слогам и допускал множество ошибок.

Залужный назначен послом в Великобритании в мае 2024 года.

Ранее Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

