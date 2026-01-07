МИД потребовал от США не препятствовать возвращению россиян с танкера

МИД России заявил, что призывает власти США не мешать возвращению российских граждан с танкера «Маринера», который был захвачен американскими военными в Северной Атлантике. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают развитие ситуации вокруг судна.

В министерстве сообщили, что с учетом информации о наличии россиян среди членов экипажа американская сторона должна обеспечить им гуманное и достойное обращение, строго соблюдать их права и интересы, а также не создавать препятствий для их скорейшего возвращения на родину.

США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы

По данным российской стороны, военные ВМС США высадились на борт танкера в пятницу около 15:00 мск, после чего связь с судном была потеряна. Отмечается, что «Маринера» получила временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.

В Минтрансе указали, что действия американских военных в открытом море нарушают положения Конвенции ООН по морскому праву. Ранее в МИД России также заявляли, что танкер находился в международных водах в полном соответствии с нормами международного морского права и обращали внимание на немотивированно повышенный интерес к судну со стороны американских и натовских военных, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
