МИД потребовал от США не препятствовать возвращению россиян с танкера

МИД России заявил, что призывает власти США не мешать возвращению российских граждан с танкера «Маринера», который был захвачен американскими военными в Северной Атлантике. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают развитие ситуации вокруг судна.

В министерстве сообщили, что с учетом информации о наличии россиян среди членов экипажа американская сторона должна обеспечить им гуманное и достойное обращение, строго соблюдать их права и интересы, а также не создавать препятствий для их скорейшего возвращения на родину.