Небензя заявил, что Россия даст отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия

Москва обладает всеми возможностями для того, чтобы дать отпор в случае, если Франция и Великобритания примет решение передать Киеву ядерное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

Песков: Данные о передаче Киеву ядерной бомбы учтут при переговорах

Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности международной организации по украинской тематике. Такие шаги российский дипломат назвал неадекватными и выразил надежду, что здравомыслящие люди смогут удержать своих лидеров от таких действий.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
