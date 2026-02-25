Небензя заявил, что Россия даст отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия
Москва обладает всеми возможностями для того, чтобы дать отпор в случае, если Франция и Великобритания примет решение передать Киеву ядерное оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности международной организации по украинской тематике. Такие шаги российский дипломат назвал неадекватными и выразил надежду, что здравомыслящие люди смогут удержать своих лидеров от таких действий.
Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
