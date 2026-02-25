Зеленский заявил, что не знает о планах США достичь мира на Украине к июлю

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что он впервые слышит о намерениях администрации президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт к 4 июля, сообщает РИА Новости.

СМИ: Трамп рассчитывает на соглашение по Украине к ноябрю

Он назвал эту информацию для себя новой. «Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США», — заявил президент Украины.

Ранее стало известно, что власти США хотят достичь договоренностей о завершении украинского конфликта к 4 июля - Дню независимости Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

