Зеленский заявил, что не знает о планах США достичь мира на Украине к июлю
25 февраля 202604:29
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил журналистам, что он впервые слышит о намерениях администрации президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт к 4 июля, сообщает РИА Новости.
Он назвал эту информацию для себя новой. «Я могу только поддержать, если об этом сказал президент США», — заявил президент Украины.
Ранее стало известно, что власти США хотят достичь договоренностей о завершении украинского конфликта к 4 июля - Дню независимости Соединенных Штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Совфед: Планы о передаче Киеву ядерного оружия не должны сорвать мирные переговоры
- В Госдуме хотят расширить льготы на оплату ЖКУ
- В США уничтожили крупнейший архив документов об НЛО
- Зеленский заявил, что не знает о планах США достичь мира на Украине к июлю
- Небензя заявил, что Россия даст отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия
- Связанный с Эпштейном экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой
- «Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
- В Вашингтоне приземлился «самолёт судного дня» перед обращением Трампа к Конгрессу
- Финляндия отказалась от участия в открытии Паралимпиады из-за допуска россиян
- ВС РФ признал незаконным лишение водительских прав из-за не доставленной СМС