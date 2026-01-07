Белый дом заявил о возможном суде над членами экипажа танкера «Маринера»

Танкер «Маринера» незаконно перевозил венесуэльскую нефть, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ситуацию вокруг судна.

По ее словам, в отношении танкера был выдан судебный ордер на арест, действие которого распространяется и на членов экипажа. Это, как отметила Левитт, означает возможность уголовного преследования за нарушение федерального законодательства Соединенных Штатов.

ВВС Великобритании участвовали в перехвате танкера «Маринера»

В Белом доме подчеркнули, что при необходимости моряки могут быть доставлены на территорию США для проведения следственных действий и судебного разбирательства.

Ранее американская сторона заявляла, что танкер был задержан в рамках мер по борьбе с незаконной торговлей нефтью и нарушением санкционного режима, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
