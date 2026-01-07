Белый дом заявил о возможном суде над членами экипажа танкера «Маринера»

Танкер «Маринера» незаконно перевозил венесуэльскую нефть, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ситуацию вокруг судна.

По ее словам, в отношении танкера был выдан судебный ордер на арест, действие которого распространяется и на членов экипажа. Это, как отметила Левитт, означает возможность уголовного преследования за нарушение федерального законодательства Соединенных Штатов.