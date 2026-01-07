Белый дом заявил о возможном суде над членами экипажа танкера «Маринера»
Танкер «Маринера» незаконно перевозил венесуэльскую нефть, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ситуацию вокруг судна.
По ее словам, в отношении танкера был выдан судебный ордер на арест, действие которого распространяется и на членов экипажа. Это, как отметила Левитт, означает возможность уголовного преследования за нарушение федерального законодательства Соединенных Штатов.
В Белом доме подчеркнули, что при необходимости моряки могут быть доставлены на территорию США для проведения следственных действий и судебного разбирательства.
Ранее американская сторона заявляла, что танкер был задержан в рамках мер по борьбе с незаконной торговлей нефтью и нарушением санкционного режима, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дания признала провал попыток повлиять на Трампа по Гренландии
- МОК запретил российскую символику на трибунах Олимпиады-2026
- Белый дом заявил о возможном суде над членами экипажа танкера «Маринера»
- Белый дом заявил о необходимости большего контроля США в Арктике
- Белый дом заявил об «открытых и искренних» отношениях Трампа с Путиным и Си
- Зеленский пригрозил России «открутить нос» на переговорах
- Рубио допустил силовой сценарий в случае угрозы безопасности США
- СМИ: Энергетика Германии стала уязвимой после отказа от ресурсов РФ
- СМИ: Обсуждение планов США по Гренландии находится на ранней стадии
- МИД потребовал от США не препятствовать возвращению россиян с танкера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru