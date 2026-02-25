По его словам, подобные планы западных столиц являются иррациональными и продиктованы исключительно русофобией. Он также отметил, что целью Великобритании и Франции в данной ситуации является максимальное затягивание боевых действий.

Тем не менее Москве следует продолжать диалог в надежде на то, что благоразумие возобладает. Для этого сенатор считает необходимым донести позицию до европейских парламентов, чтобы они осознали последствия курса, который проводят их лидеры.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

