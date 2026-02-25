Совфед: Планы о передаче Киеву ядерного оружия не должны сорвать мирные переговоры
В Совете Федерации призвали не сворачивать с пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, даже на фоне информации о том, что Лондон и Париж могут рассмотреть вопрос поставок ядерного вооружения Киеву, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по международным делам Григория Карасина.
По его словам, подобные планы западных столиц являются иррациональными и продиктованы исключительно русофобией. Он также отметил, что целью Великобритании и Франции в данной ситуации является максимальное затягивание боевых действий.
Тем не менее Москве следует продолжать диалог в надежде на то, что благоразумие возобладает. Для этого сенатор считает необходимым донести позицию до европейских парламентов, чтобы они осознали последствия курса, который проводят их лидеры.
Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
