В России установлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров на фоне отключения интернета
В 2025 году в России был зафиксирован резкий скачок продаж Wi-Fi-роутеров и других устройств для подключения к интернету, сообщают «Известия».
Было продано около 10 млн устройств. Как заявили участники рынка, рост спроса по сравнению с 2024 годом варьировался от 30 до 60% в зависимости от категории товаров. Ключевым драйвером стали перебои с мобильным интернетом: пользователи стремились обеспечить себе резервный канал связи через проводные сети.
Помимо этого, эксперты отмечают влияние технологических факторов. Во-первых, происходит естественное обновление парка оборудования из-за перехода на новые стандарты связи - устаревшие модели хуже справляются с нагрузкой и помехами. Во-вторых, активно развивается сегмент «умного дома», требующий установки дополнительных точек доступа для стабильной работы многочисленных гаджетов.
Подключение к публичным Wi-Fi сетям безопасно, если не давать никакие дополнительные доступы внутри сети, а также не подсоединяться к сетям мошенников, рассказал НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Горячие новости
- Уиткофф похвалил Россию за настоящую коммуникацию на переговорах
- Залужный опозорился в Лондоне во время выступления
- В России установлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров на фоне отключения интернета
- Совфед: Планы о передаче Киеву ядерного оружия не должны сорвать мирные переговоры
- В Госдуме хотят расширить льготы на оплату ЖКУ
- В США уничтожили крупнейший архив документов об НЛО
- Зеленский заявил, что не знает о планах США достичь мира на Украине к июлю
- Небензя заявил, что Россия даст отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия
- Связанный с Эпштейном экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой
- «Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов