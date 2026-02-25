В России установлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров на фоне отключения интернета

Было продано около 10 млн устройств. Как заявили участники рынка, рост спроса по сравнению с 2024 годом варьировался от 30 до 60% в зависимости от категории товаров. Ключевым драйвером стали перебои с мобильным интернетом: пользователи стремились обеспечить себе резервный канал связи через проводные сети.

Помимо этого, эксперты отмечают влияние технологических факторов. Во-первых, происходит естественное обновление парка оборудования из-за перехода на новые стандарты связи - устаревшие модели хуже справляются с нагрузкой и помехами. Во-вторых, активно развивается сегмент «умного дома», требующий установки дополнительных точек доступа для стабильной работы многочисленных гаджетов.

Подключение к публичным Wi-Fi сетям безопасно, если не давать никакие дополнительные доступы внутри сети, а также не подсоединяться к сетям мошенников, рассказал НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

