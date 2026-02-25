Уиткофф похвалил Россию за настоящую коммуникацию на переговорах

По его словам, российская сторона показала себя сдержанно, а также продемонстрировала готовность к диалогу. Американский дипломат положительно охарактеризовал взаимодействие с делегацией РФ в рамках диалога по урегулированию конфликта вокруг Украины.

«Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию», – указал Уиткофф. Он отметил, что дискуссия затрагивала как вопросы безопасности, так и экономическую повестку.

Ранее спецпосланник допустил новую встречу России, Украины и США в течение 10 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

