«Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
25 февраля 202603:02
Испанский футбольный клуб «Атлетико» одержал победу над бельгийским «Брюгге» в стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов со счетом 4:1.
По результатам двухматчевого противостояния испанские футболисты вышли в 1/8 финала. Своего следующего соперника «Атлетико» узнает после жеребьевки 27 февраля.
Ранее глава УЕФА заявил об отсутствии изменений в позиции по допуску России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
