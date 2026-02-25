«Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб «Атлетико» одержал победу над бельгийским «Брюгге» в стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов со счетом 4:1.

ФИФА отстранила семь игроков сборной Малайзии за подделку документов

По результатам двухматчевого противостояния испанские футболисты вышли в 1/8 финала. Своего следующего соперника «Атлетико» узнает после жеребьевки 27 февраля.

Ранее глава УЕФА заявил об отсутствии изменений в позиции по допуску России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
