Генпрокурор США: Члены экипажа «Маринеры» находятся «под полноценным расследованием»
8 января 202605:01
Генпрокурор США Пэм Бонди заявила в соцсети X, что члены экипажа захваченного танкера «Маринера» находятся «под полноценным расследованием».
По ее словам, им будут предъявлены уголовные обвинения. Среди членов экипажа судна есть россияне. Бонди указала, что США выдали ордер на арест танкера 7 января.
Отмечается, что судно в обход санкций перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана. Танкер был объявлен в розыск из-за отклонения от санкций.
«Маринер» выдавал себя за российское судно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
