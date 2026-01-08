Генпрокурор США: Члены экипажа «Маринеры» находятся «под полноценным расследованием»

По ее словам, им будут предъявлены уголовные обвинения. Среди членов экипажа судна есть россияне. Бонди указала, что США выдали ордер на арест танкера 7 января.

Отмечается, что судно в обход санкций перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана. Танкер был объявлен в розыск из-за отклонения от санкций.

«Маринер» выдавал себя за российское судно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

