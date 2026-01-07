Великобритания помогла США в захвате российского танкера «Маринера»
Помощь американцам в захвате российского танкера «Маринера» оказала Великобритания. Об этом сообщает пресс-служба британского Минобороны.
В ведомстве рассказали, что по просьбе правительства США для отслеживания судна были задействованы разведывательные самолёты ВВС Великобритании.
Кроме того, американским лётчикам были предоставлены британские авиабазы.
«Вооруженные силы Великобритании оказали заранее спланированную операционную поддержку», - говорится в сообщении.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что связь с танкером «Маринера» была утеряна 7 января после высадки на него военно-морских сил США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
