В Госдуме хотят расширить льготы на оплату ЖКУ

В России необходимо снизить процент расходов на жилищно-коммунальное хозяйство для пенсионеров и льготников, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Стала известна причина высоких счетов за ЖКХ

По его словам, также необходимо внедрить автоматическое оформление субсидий на эти цели. Сегодня федеральный порог затрат на оплату ЖКХ, при превышении которого семья получает право на субсидию, составляет 22% от совокупного дохода. Депутат предложил снизить данный порог для нуждающихся. Отмечается, что в некоторых регионах, в частности в Москве, этот показатель уже установлен на более низком уровне.

Парламентарий указал, что целесообразно закрепить уменьшенный порог на федеральном уровне для социально уязвимых групп, таких как пенсионеры, многодетные семьи и родители-одиночки. При превышении установленного лимита им должна предоставляться компенсация.

Ранее глава ФАС заявил, что изменения в тарифах ЖКХ с января не проводились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЛьготыЖКХ

