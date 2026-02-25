В Госдуме хотят расширить льготы на оплату ЖКУ
В России необходимо снизить процент расходов на жилищно-коммунальное хозяйство для пенсионеров и льготников, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
По его словам, также необходимо внедрить автоматическое оформление субсидий на эти цели. Сегодня федеральный порог затрат на оплату ЖКХ, при превышении которого семья получает право на субсидию, составляет 22% от совокупного дохода. Депутат предложил снизить данный порог для нуждающихся. Отмечается, что в некоторых регионах, в частности в Москве, этот показатель уже установлен на более низком уровне.
Парламентарий указал, что целесообразно закрепить уменьшенный порог на федеральном уровне для социально уязвимых групп, таких как пенсионеры, многодетные семьи и родители-одиночки. При превышении установленного лимита им должна предоставляться компенсация.
Ранее глава ФАС заявил, что изменения в тарифах ЖКХ с января не проводились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Совфед: Планы о передаче Киеву ядерного оружия не должны сорвать мирные переговоры
- В Госдуме хотят расширить льготы на оплату ЖКУ
- В США уничтожили крупнейший архив документов об НЛО
- Зеленский заявил, что не знает о планах США достичь мира на Украине к июлю
- Небензя заявил, что Россия даст отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия
- Связанный с Эпштейном экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой
- «Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
- В Вашингтоне приземлился «самолёт судного дня» перед обращением Трампа к Конгрессу
- Финляндия отказалась от участия в открытии Паралимпиады из-за допуска россиян
- ВС РФ признал незаконным лишение водительских прав из-за не доставленной СМС