В сообщении, размещенном в соцсети X, уточняется: судно было остановлено в северной части Атлантического океана на основании судебного ордера, выданного федеральным судом США. В операции принимали участие Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США при координации с Пентагоном.

Раньше судно называлось «Bella 1» и попало под санкции как часть «теневого флота». Известно, что береговая охрана США преследовала танкер 17 дней. CNN сообщал, что «Маринера» первоначально направлялась из Ирана в Венесуэлу, но около месяца назад изменила курс, чтобы избежать захвата. По данным СМИ, операцию по захвату «Маринеры» обеспечивали топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1 и самолеты специального назначения Pilatus U-28A Draco. Сейчас американцы отгоняют судно в сторону Шотландии.

По данным The Wall Street Journal, Россия, предположительно, направила подводную лодку и иные военно‑морские силы для сопровождения танкера «Маринера». Они были «неподалеку», но не уточняется, насколько близко. Агентство Reuters со ссылкой на американских неназванных официальных лиц также сообщало о направляющихся к «Маринере» российских судах. Однако российское Минобороны отправку судов ВМФ не подтверждало.