Подлодки не успели? США задержали нефтяной танкер под российским флагом
В Северной Атлантике из-за «санкционных ограничений» был задержан танкер «Маринера», который шел под российским флагом.
Европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании нефтяного танкера «Маринера», который шел под российским флагом. По данным командования, причиной стало нарушение американских санкционных ограничений.
В сообщении, размещенном в соцсети X, уточняется: судно было остановлено в северной части Атлантического океана на основании судебного ордера, выданного федеральным судом США. В операции принимали участие Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США при координации с Пентагоном.
Раньше судно называлось «Bella 1» и попало под санкции как часть «теневого флота». Известно, что береговая охрана США преследовала танкер 17 дней. CNN сообщал, что «Маринера» первоначально направлялась из Ирана в Венесуэлу, но около месяца назад изменила курс, чтобы избежать захвата. По данным СМИ, операцию по захвату «Маринеры» обеспечивали топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1 и самолеты специального назначения Pilatus U-28A Draco. Сейчас американцы отгоняют судно в сторону Шотландии.
По данным The Wall Street Journal, Россия, предположительно, направила подводную лодку и иные военно‑морские силы для сопровождения танкера «Маринера». Они были «неподалеку», но не уточняется, насколько близко. Агентство Reuters со ссылкой на американских неназванных официальных лиц также сообщало о направляющихся к «Маринере» российских судах. Однако российское Минобороны отправку судов ВМФ не подтверждало.
Министр войны США Пит Хегсет, в свою очередь, заявил, что задержание судна в Северной Атлантике связано с блокадой перевозок венесуэльской нефти.
«Блокада санкционированной и незаконной венесуэльской нефти остается в полной силе — в любой точке мира», - подчеркнул чиновник.
Тем самым Хегсет дал понять, что Вашингтону не важно, под чьим флагом было судно - под российским или панамским, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, южное командование американской армии сообщило, что США захватили еще один танкер в водах Карибского моря. Речь идет о танкере «Sophia». Сейчас береговая охрана США сопровождает его для окончательного решения вопроса.
«В ходе двух сегодняшних предрассветных операций Береговая охрана провела последовательную и тщательно скоординированную высадку на два танкера "теневого флота" — один в Северной Атлантике и один в международных водах вблизи Карибского бассейна. Оба судна — танкер Bella I и теплоход Sophia — либо в последний раз были пришвартованы в Венесуэле, либо находились на пути к ней», — заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Первым российским ведомством, отреагировавшим на захват нефтяного танкера «Маринера» в северной Атлантике, стал Минтранс. Там уточнили, что судно получило временное разрешение ходить под российским флагом с 24 декабря.
«Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна. В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», - говорится в заявлении российского ведомства.
Накануне в беседе с РИА Новости представители МИД РФ выразили обеспокоенность ситуацией вокруг «Маринеры». Танкер находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом, полностью соблюдая нормы международного морского права. В министерстве отметили, что внимание военных США и НАТО к мирному судну выглядит избыточным и не соответствующим его статусу.
В МИД РФ также подчеркнули: Москва ожидает от западных стран, заявляющих о приверженности свободе судоходства, последовательности в применении этого принципа — в том числе в отношении российских судов.
По данным американской газеты The New York Times, не менее пяти танкеров, находившихся у венесуэльского побережья, сменили флаги на российские. Причиной такой «смены юрисдикции» стала морская блокада, организованная ВМС США вокруг Боливарианской Республики. Американские силы активно отслеживают суда, входящие в состав так называемого «теневого флота».
Первым судном, изменившим регистрацию, как раз стал танкер «Маринера». Вскоре аналогичный шаг предпринял экипаж танкера Hyperion. Еще три судна совершили аналогичную процедуру, однако их названия не раскрываются. Примечательно, что один из этих трех кораблей сумел покинуть венесуэльские воды, несмотря на действующую блокаду.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что если сократится экспорт нефти из Венесуэлы, то общемировые цены подрастут, что России выгодно в краткосрочной перспективе.
«Эти танкеры США пригонят к себе, потом продадут на специальном аукционе и танкеры, и нефть, запишут как импорт из Венесуэлы. Хотя это откровенное пиратство. Если все танкеры будут так обворовывать, Венесуэла просто остановит экспорт, проще не добывать нефть, чем терять вместе с танкером ее. Если сократится экспорт из Венесуэлы, то общемировые цены подрастут, что нам выгодно в краткосрочной перспективе. На китайском рынке уменьшится конкуренция, Китай будет увеличивать закупки другой нефти со скидкой – это наша и нефть Ирана. При этом наша скидка уменьшится тогда, что для нас плюс. С другой стороны, это создает опасный прецедент, европейцы тоже смогут попытаться захватить наши танкеры, например», - отметил собеседник НСН.
Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
