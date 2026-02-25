Связанный с Эпштейном экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой
Бывший глава правительства Норвегии Торбьерн Ягланд госпитализирован после попытки покончить с собой на фоне расследования его связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает iNyheter.
По данным портала, это произошло 17 февраля. В настоящее время состояние здоровья политика оценивается как «тяжелое».
Ранее Совет Европы снял дипломатический иммунитет с экс-премьера. Он подозревается в коррупции и связи с Эпштейном. Ягланд останавливался в резиденции финансиста из США в Нью-Йорке в 2018 году, а также в Париже в 2015 и 2018 годах.
Из писем Эпштейна стало известно, что финансист предлагал Ягланду организовать его беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для передачи некой информации о Дональде Трампе. Ягланд пообещал помочь с установлением контактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
