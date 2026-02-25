Связанный с Эпштейном экс-премьер Норвегии попытался покончить с собой

Бывший глава правительства Норвегии Торбьерн Ягланд госпитализирован после попытки покончить с собой на фоне расследования его связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает iNyheter.

Экс-посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна

По данным портала, это произошло 17 февраля. В настоящее время состояние здоровья политика оценивается как «тяжелое».

Ранее Совет Европы снял дипломатический иммунитет с экс-премьера. Он подозревается в коррупции и связи с Эпштейном. Ягланд останавливался в резиденции финансиста из США в Нью-Йорке в 2018 году, а также в Париже в 2015 и 2018 годах.

Из писем Эпштейна стало известно, что финансист предлагал Ягланду организовать его беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для передачи некой информации о Дональде Трампе. Ягланд пообещал помочь с установлением контактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАНорвегия

Горячие новости

Все новости

партнеры