В ООН призвали избегать эскалации после захвата танкера «Маринера»
ООН призывает стороны инцидента с танкером «Маринера», задержанным силами США, не допустить эскалации.
Как заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, ООН следит за развитием ситуации. При этом политик отметил, что в настоящее время недостаточно информации, чтобы сказать что-либо больше.
При этом Дюжаррик отметил, что обеспечение безопасности в открытом море требует, чтобы любые правоохранительные действия полностью соответствовали международному праву.
Ранее стало известно, что танкер «Маринера» незаконно перевозил венесуэльскую нефть, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно об отравлении восьми человек кониной в Подмосковье
- Роспотребнадзор проводит проверку случаев ботулизма в Подмосковье
- Все ТЭЦ в Днепропетровской области Украины остановили работу
- В ООН призвали избегать эскалации после захвата танкера «Маринера»
- Венгрия: Страны «коалиции желающих» усиливают угрозу конфликта с РФ
- Кадыров ответил Зеленскому на предложение выкрасть его как Мадуро
- В ЕС назвали вступление Украины в союз ключевой гарантией безопасности
- Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в течение полугода
- В Лондоне признали ограниченность военных возможностей по Украине
- США представили трехэтапный план действий в Венесуэле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru