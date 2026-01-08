В ООН призвали избегать эскалации после захвата танкера «Маринера»

Как заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, ООН следит за развитием ситуации. При этом политик отметил, что в настоящее время недостаточно информации, чтобы сказать что-либо больше.

При этом Дюжаррик отметил, что обеспечение безопасности в открытом море требует, чтобы любые правоохранительные действия полностью соответствовали международному праву.

Ранее стало известно, что танкер «Маринера» незаконно перевозил венесуэльскую нефть, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

