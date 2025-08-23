Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН по терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом написал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Российская сторона направила запрос в связи с появившимися данными о задержании подозреваемого в организации терактов на трубопроводах в 2022 году.
«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство... назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа», - написал дипломат.
Ранее в Италии по ордеру ФРГ задержали украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов. По данным Генпрокуратуры Германии, что мужчина входил в группу злоумышленников, заложивших взрывные устройства на газопроводах, и был одним из координаторов подрыва. Задержанный отказался от добровольной экстрадиции в ФРГ, по его словам, во время терактов он был на Украине.
