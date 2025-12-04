Российское продвижение под Запорожьем угрожает коммуникациям ВСУ на южном фланге

Российское наступление на запорожском направлении осложняет положение ВСУ на южном фланге спецоперации. По сообщениям военкоров, в районе Степногорска украинская группировка оказалась заблокирована, в Приморском идет зачистка, а подразделения группировки «Днепр» продвигаются вдоль Днепра в сторону Запорожья, пишет aif.ru.

Эксперты считают, что дальнейшие действия могут быть направлены на удар по коммуникациям ВСУ, прежде всего по трассе Н-08 Орехов — Запорожье. Перерезав этот маршрут, российские силы смогут нарушить снабжение украинских гарнизонов в Орехове и Гуляйполе. Военный аналитик Александр Ивановский отмечает, что российское командование использует маневренную тактику, обходя укрепрайоны и нанося удары в глубину обороны, при необходимости привлекая авиацию.