Российское продвижение под Запорожьем угрожает коммуникациям ВСУ на южном фланге

Российское наступление на запорожском направлении осложняет положение ВСУ на южном фланге спецоперации. По сообщениям военкоров, в районе Степногорска украинская группировка оказалась заблокирована, в Приморском идет зачистка, а подразделения группировки «Днепр» продвигаются вдоль Днепра в сторону Запорожья, пишет aif.ru.

Эксперты считают, что дальнейшие действия могут быть направлены на удар по коммуникациям ВСУ, прежде всего по трассе Н-08 Орехов — Запорожье. Перерезав этот маршрут, российские силы смогут нарушить снабжение украинских гарнизонов в Орехове и Гуляйполе. Военный аналитик Александр Ивановский отмечает, что российское командование использует маневренную тактику, обходя укрепрайоны и нанося удары в глубину обороны, при необходимости привлекая авиацию.

Армия России освободила Червоное в Запорожье

На фоне боев усилились попытки воздействия на украинских военнослужащих с помощью листовок с призывом сдаться. Ивановский утверждает, что бойцы ВСУ видят отсутствие готовности Киева учитывать риски для окруженных подразделений, и это влияет на их мотивацию. По его словам, аналогичная ситуация ранее наблюдалась в Покровске и Мирнограде.

Минобороны РФ в свою очередь заявляет о росте потерь ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток», оценивая их более чем в 215 человек в сутки, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУУкраинаЗапорожьеСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры