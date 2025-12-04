Российское продвижение под Запорожьем угрожает коммуникациям ВСУ на южном фланге
Российское наступление на запорожском направлении осложняет положение ВСУ на южном фланге спецоперации. По сообщениям военкоров, в районе Степногорска украинская группировка оказалась заблокирована, в Приморском идет зачистка, а подразделения группировки «Днепр» продвигаются вдоль Днепра в сторону Запорожья, пишет aif.ru.
Эксперты считают, что дальнейшие действия могут быть направлены на удар по коммуникациям ВСУ, прежде всего по трассе Н-08 Орехов — Запорожье. Перерезав этот маршрут, российские силы смогут нарушить снабжение украинских гарнизонов в Орехове и Гуляйполе. Военный аналитик Александр Ивановский отмечает, что российское командование использует маневренную тактику, обходя укрепрайоны и нанося удары в глубину обороны, при необходимости привлекая авиацию.
На фоне боев усилились попытки воздействия на украинских военнослужащих с помощью листовок с призывом сдаться. Ивановский утверждает, что бойцы ВСУ видят отсутствие готовности Киева учитывать риски для окруженных подразделений, и это влияет на их мотивацию. По его словам, аналогичная ситуация ранее наблюдалась в Покровске и Мирнограде.
Минобороны РФ в свою очередь заявляет о росте потерь ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток», оценивая их более чем в 215 человек в сутки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз внес Россию в черный список по отмыванию денег
- СМИ: Украине грозит демографический коллапс
- Российское продвижение под Запорожьем угрожает коммуникациям ВСУ на южном фланге
- Валуев усомнился в необходимости запрета «детского шампанского» для подростков
- Знакомый задержанного основателя рехаба «Антонов PRO» заявил о клевете
- Выписанный из больницы Збруев сообщил о возвращении на сцену «Ленкома»
- В Госдуме допустили долгосрочную аренду Индией российской атомной подлодки
- Кадыров заявил о готовности выполнить приказ Путина в случае войны с Европой
- «В три раза дешевле отеля»: Почему упали цены на посуточную аренду
- Дизайнер посоветовал отказаться от пластикового декора к Новому году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru